Maroc: M. Nasser Bourita s'entretient avec son homologue slovène

Rabat — Le ministre des Affaire Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, M. Nasser Bourita, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires Étrangères de Slovénie, M. Anze Logar.

Lors de cet échange, les deux ministres se sont félicités de l'excellence des relations bilatérales et de la dynamique de leur développement, à travers le renforcement du dialogue et de la concertation politiques ainsi que la promotion de la coopération économique, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué.

Ils ont convenu de travailler conjointement à destination d'autres régions, capitalisant sur les atouts respectifs du Maroc en tant que porte d'entrée pour l'Afrique et de la Slovénie, en tant que porte d'entrée pour l'Europe de l'Est, précise la même source.

M. Logar a rappelé, à cette occasion, la centralité de la question du voisinage Sud de la perspective de la présidence slovène de l'UE et a mis en exergue le rôle du Maroc, partenaire stratégique de l'UE et pôle de stabilité en Méditerranée et en Afrique, note le communiqué, ajoutant que les deux ministres ont constaté la convergence de leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

M. Logar a tenu, à ce propos, à saluer les efforts du Maroc et sa contribution à la résolution de la crise libyenne.