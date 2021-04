Maroc: Sept interpellations à Casablanca pour vol et escroquerie (DGSN)

Rabat — Les éléments de la brigade de la police judiciaire au district d'Anfa à Casablanca ont interpellé, mercredi, sept individus, dont une femme, et ce pour leur implication présumée dans une affaire de vol, de faux et usage de faux pour arnaque et escroquerie.

Selon les données préliminaires de l'enquête, la mise en cause principale, aux antécédents judiciaires, est impliquée dans le vol de chéquiers au nom d'autrui, et leur utilisation pour acquérir des bijoux dans plusieurs magasins à Rabat, Casablanca et leurs environs, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La prévenue procédait à la falsification des pièces d'identité portant les mêmes données (noms) des propriétaires des chéquiers, précise la même source, ajoutant que la suspecte a été appréhendée en flagrant délit alors qu'elle se procurait des bijoux dans un magasin de Bourgogne à Casablanca, en utilisant des faux pièces d'identité et un chèque déclaré volé.

Ont été interpellés aussi son partenaire et quatre propriétaires de bijouteries à Casablanca soupçonnés d'écouler les objets obtenus de cette activité criminelle.

Les investigations ont permis de saisir de nombreux chèques au nom d'autrui, ainsi que des pièces d'identité falsifiées et des bijoux, selon la DGSN.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.