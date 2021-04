Afrique: Les atouts touristiques des Provinces du Sud à l'honneur au premier Forum International hispano-marocain de Murcie

Murcie — Le riche patrimoine propre aux Provinces du Sud a été célébré à l'occasion de la 1ère édition du Forum International hispano-marocain de Murcie, qui a mis à l'honneur les différentes facettes de l'offre et de l'hospitalité touristiques dans cette partie du Royaume.

Organisé dans les locaux du Consulat Général du Royaume à Murcie autour de la thématique « Sahara Marocain conté par des Écrivains de Murcie », ce forum, initié par l'association murcienne «Senderos de la Acacia» et le centre Sakia El Hamra d'Etudes et de recherches, de Laâyoune, a donné lieu à différentes interventions mettant en exergue les spécificités touristiques, culturelles et artistiques qui distinguent les provinces sahariennes du Royaume, ainsi que les investissements consentis pour doter la région des infrastructures nécessaires en vue d'impulser le secteur et valoriser les potentialités locales.

Les travaux de ce forum, inauguré par le Consul Général du Royaume à Murcie, Mohammed Biedallah ont été axés sur l'ouvrage de Gonzalo Sánchez Álvarez-Castellanos, «Tourisme culturel pour le sud du Maroc. De Sidi Ifni à La Güera ».

M. Sanchez a mis en relief la richesse touristique, culturelle et panoramique des Provinces du Sud et le niveau élevé des infrastructures (aéroports, routes, ports, ... ) et des structures d'hébergement (hôtels, résidences, camping, ...) dont jouissent ces Provinces à la faveur des investissements réalisés dans la région depuis son retour dans le giron national suite à de la glorieuse Marche verte.

Ce forum, modéré par le président de l'Association des Jeunes avocats de Murcie, Jawad Romaili, a été organisé en mode présentiel et virtuel avec la participation de conférenciers à partir de Murcie, Madrid, Casablanca et Laâyoune.

Ont pris part aux travaux de cette conférence de nombreuses personnalités et acteurs de la société civile qui ont été unanimes à relever l'importance des potentialités touristiques du Sahara marocain et la dynamique que connait ce secteur grâce aux efforts de développement consentis par le Royaume et qui sont confortés par le Plan de Développement des Provinces du sud initié par SM le Roi Mohammed VI.

Les participants ont également mis en relief les perspectives prometteuses pour le secteur touristique dans les Provinces du Sud sur les marchés national, africain et international, relevant qu'en plus du tourisme balnéaire de la région Dakhla-Oued Eddahab, du tourisme d'affaires et de conférences de Laâyoune et culturel-spirituel de la Province de Smara, le point frontalier Guerguarat ouvre la voie à un tourisme accessible vers l'Afrique subsaharienne.