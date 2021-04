Algérie: La 5e édition du SICAN 2021 en avril à Alger

Alger — La 5e édition du Salon de l'information sur le cancer (SICAN 2021) se tiendra les 6-7 et 8 avril au Palais des expositions des pins maritimes à Alger avec au menu des conférences thématiques, des consultations et des dépistages sur le cancer de sein, en plus d'ateliers éducatifs pour enfants, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Ce salon, organisé par la Direction générale de la prévention et de la promotion de la Santé en collaboration avec l'Association El-Amel d'aide aux personnes atteintes de cancer, à l'occasion de la journée mondiale de la santé, représente le lieu de rencontre des professionnels de la santé sur la thématique du cancer et la population, avec cette particularité, cette année, du "couple redoutable" Cancer-Covid, a souligné le ministère, dans un communiqué.

La 5e édition du salon du cancer sera marquée par une conférence thématique et d'information qui aura lieu le 6 avril et sera axée sur un hommage aux travailleurs de la santé qui ont été et qui sont toujours en première ligne dans la lutte quotidienne contre la propagation du virus pour sauver les vies humaines.

Ainsi, la deuxième session de cette conférence sera consacrée à la présentation des données des registres du cancer par région et au niveau national avec la perspective pour les 5 années à venir, en sus d'une présentation de la situation avec l'impact de la Covid-19 sur l'information, le personnel de santé et sur les malades atteints.

Il est prévu également au SCAN 2021 des consultations de dépistage du cancer du sein, une occasion pour les femmes aux besoins spécifiques, les femmes du village SOS femme en détresse, ainsi que les femmes des maisons de vieillesse de bénéficier de séances de dépistage qui seront assurées par les équipes mobiles du HAD Birtraria, signale la même source, annonçant que des examens du cancer du col de l'utérus par le frotti cervico-vaginal seront aussi effectués.

Une campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète avec sensibilisation "Ramadhan et santé" sera organisée durant ce salon, selon la même source, avec l'appui de 3 cliniques mobiles.