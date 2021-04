Afrique de l'Ouest: 3ème édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis plus de 90 exposants attendus

Le jeudi 1er avril 2021 au Grand hôtel d'Abidjan-Plateau, à l'occasion de l'ouverture de la 3ème édition de la Foire de la Cedeao et des pays amis qui aura lieu du 1er au 12 avril 2021 sur le thème : « Le schéma de la libéralisation des échanges des pays de la Cedeao, un véritable outil d'intégration des peuples», le commissaire général, Ejarkaminor Sylvester a indiqué que l'objectif de la foire est de promouvoir l'intégration économique dans l'espace Cedeao et que plus de 90 exposants sont attendus.

« L'objectif de la Foire de la Cedeao et des pays amis est l'intégration économique africaine. Renforcer cette intégration intégration économique dans l'espace de la Cedeao», a indiqué le commissaire général de la foire, Ejarkaminor Sylvester. Cette 3ème édition aura lieu du 1er au 12 avril 2021 avec environ 90 exposants venus de divers pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Elle sera meublée de rencontres B to B, de panels, de prix sectoriels et une virée nocturne dénommée "Abidjan by night".

Représentant le Burkina Faso, pays invité d'honneur, Augustin Bambara, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, a indiqué : «Il y a une vingtaine d'exposants qui sont venus du Burkina. La présence des exposants s'inscrit dans leur soif de renouer avec la croissance et une reprise d'activité qui va nous permettre de renforcer notre développement. Il s'agit également de faire la promotion de nos produits locaux. Nous consommons africain parce que c'est l'un des leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour atteindre notre développement. Actuellement, la politique du gouvernement du Burkina Faso, c'est la promotion de nos produits locaux. De ce point de vue, nous avons des artisans qui vont exposer».

La cérémonie a pris fin par une visite guidée des stands d'exposition. La cérémonie a eu lieu en présence de Benjamin Nana, consul général du Burkina Faso, et de Tétialy Eugénie, conseillère municipale représentant le maire de la commune du Plateau.