Burkina Faso: Alors, ça gaze ?

Le prix des hydrocarbures a augmenté ? Non, ça va encore baisser, ne vous en faites pas ! C'est la loi du marché ! Rien ne sert d'être volatile ; évitez les fuites d'énergie par ces temps de pénurie qui courent et restez zen !

Selon les spécialistes, la fluctuation des prix des hydrocarbures ne dépend pas du gouvernement, mais du cours du dollar. Nous sommes donc dépendants du diktat et des caprices de la « monnaie internationale » et ce n'est vraiment pas la faute à quelqu'un. Et puis, le gouvernement est très « sensible » et fait déjà des « efforts considérables » en subventionnant une bonne part des prix de ces produits. Il suffit parfois de se comparer aux autres pour se rendre compte que nous ne sommes pas les derniers de la classe.

Tenez, au Mali par exemple, la même bouteille de 12,5 kg que nous chargions à 5000 francs et qui coûtera désormais 5 500 coûte 12 000 F CFA, soit plus du double de ce que nous payons ici au Faso. Il faut toujours se comparer aux autres pour se rendre compte que nous valons mieux que les autres et que les autres nous envieraient par le simple fait que nous ne sommes pas comme eux, « les autres ».

Vous voyez ! Qui se compare finit par trouver des remparts à ce qui le désempare et partant, accepte sa part de destin. Et puis, c'est une augmentation de « seulement » 10 F CFA sur le carburant et tout le monde sait que ce fameux 10 F n'existe même plus. Pour l'augmentation de 500 F CFA sur le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg, des techniciens ont déjà étudié la question et ce n'est pas la mer à boire !

Selon donc l'explication des techniciens, la hausse porte sur la bouteille de 12,5 kg parce que la plupart des détenteurs de la bouteille de 12,5 kg peuvent être considérés comme des nantis. Bref, le vin est tiré, il faut le boire ; même si c'est en fermant les yeux, il faut avaler la pilule. Le 1er mars 2017, le prix et le poids de la baguette du pain passait de 180 grammes à 130 F CFA et de 200 grammes à 150 F CFA à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Mais combien pèse-t-elle vraiment aujourd'hui et à combien nous est-elle vendue ?

La loi oblige les boulangers à produire les pains de 180 et 200 grammes. Mais qui peut aujourd'hui nous brandir le pain de 180 grammes et celui de 200 avec bien sûr l'assurance qu'il est à l'aune de son poids et de son prix ? Tout ce que l'on sait est que la baguette de pain coûte 150 F CFA, point barre, et celle que l'on nous tend est empiriquement la même sous réserve de la soumettre à l'épreuve d'une balance.

Le consommateur n'a vraiment donc pas le choix que de prendre ce qu'on lui tend. On a même oublié qu'il y a deux types de pain ! Mais pour mieux avaler ce pain, il faut encore se comparer au Mali où le prix de la baguette de pain de 500 grammes environ est passé de 250 à 300 F CFA, voire 350 francs en février 2021, soit une hausse d'au moins 20%.

Comparaison n'est pas raison, mais on peut s'estimer heureux et dévorer notre croustillant pain gonflé sans mie et boire de l'eau pour que ça passe. Et justement parlant d'eau, on dit que l'eau c'est la vie ; mais il faut la payer doublement pour vivre au Faso. Depuis plus de six mois les factures d'eau sont salées, mais il faut quand même boire.

La question de la double facturation constitue aujourd'hui une épine dans la gorge des consommateurs mais ne boira pas qui mourra ! Qu'est-ce qui n'a pas été dit et redit sur ce système de facturation ? Beaucoup d'encre et de salive ont coulé dans la mystérieuse potable de la Nationale de l'eau. Mais jusqu'à présent, nous attendons toujours l'illuminé mathématicien pour nous expliquer l'équation à double inconnue méconnue ; nous sommes dans l'expectative du tranchant communicant qui sortira du bois pour nous parler en français facile sans lui-même se noyer dans son propre sophisme. Nous attendons toujours la voix de l'autorité qui a d'ailleurs déjà tapé du poing sur la table pour que l'on voie plus clair dans notre eau commune troublée par des non-dits dits autrement. En attendant la prochaine hausse de prix, touchons du bois et gardons la foi face aux incertitudes des vicissitudes de nos petites vies de petites gens.

Parce que pendant que le prix du carburant flambe, des citoyens se feront faire le plein à la pompe sans regarder le tableau qui s'étouffe et se noie. Leur carburant s'évalue en million et leur bolide consomme au kilomètre la ration des ogres. Pendant que le prix du gaz fuit, il y a des citoyens qui ne savent même pas que le butane s'achète. Pendant que les uns se battent vainement pour avoir le pain rassis, les autres repus jettent le leur à la poubelle pour des croissants beurrés sans bromate. Pendant que les prix des denrées de première nécessité sont en « érection », le pouvoir d'achat du consommateur lambda joue au yoyo dans un froc sans poche. C'est maintenant que ça gaze !