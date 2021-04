Cote d'Ivoire: Promotion de la paix - Souleymane Oulaï dresse le bilan de la 2e caravane « Esprit jeunes, esprit de paix »

Le directeur général de l'Ong La fondation Dr Peter Graze et de Studio Mozaik, Souleymane Oulaï, a dressé le bilan, hier, à Angré, lors d'une conférence de presse.

Démarrée le 22 février par la ville de Dabou, cette caravane dénommée « Esprit jeunes, esprit de paix » a pris fin le 2 mars 2021, dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Elle a réuni 531 personnes dont 168 femmes autour de cet idéal de paix dans les dix villes sillonnées. Cette caravane qui se fera en trois éditions, est financée par l'Union européenne (Ue).

L'objectif, a expliqué Souleymane Oulaï, est de donner la parole aux jeunes, aux femmes dans cette quête de la paix. « Quand il y a des violences, la destruction de biens, ce sont des familles qui sont endeuillées. Et c'est pourquoi nous allons vers ces populations », a-t-il précisé. En d'autres termes, il s'agit de recueillir leurs propositions pour une paix durable en Côte d'Ivoire.

Il a exhorté chaque Ivoirien à être un ambassadeur de la paix pour le développement du pays. « On ne stigmatise pas, on ne cite pas de religions, d'ethnies, de partis politiques, de leaders politiques. Nous proposons des solutions à la paix », a poursuivi Souleymane Oulaï, invitant les partis politiques à former leurs jeunesses.

Le représentant de l'Union européenne, Antonio Dal Borgo, a salué l'initiative. Pour lui, la paix est une valeur fondamentale sur laquelle l'Ue est fondée. « La paix est la colonne vertébrale pour un développement socio-économique de tout pays. D'où la décision d'accompagner cette caravane », a expliqué Antonio Dal Borgo, estimant qu'elle a eu un impact positif. « Les élections législatives en Côte d'Ivoire se sont déroulées dans un climat de paix », s'est-il réjoui.

Le Conseiller technique, Dammond Gertrude, au nom du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, a remercié les initiateurs de cette caravane. Pour elle, cette initiative vient à point nommé dans un contexte où la contribution de tous au maintien de la cohésion sociale est d'une importance capitale. « Nous aspirons tous à la paix. Cela ne sera possible sans la jeunesse qui constitue plus de 60% de la population en Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré.

A l'en croire, le ministère de la Communication et des Médias a pris l'engagement de soutenir toutes les initiatives visant au maintien d'une paix durable en Côte d'Ivoire.