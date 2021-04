Cote d'Ivoire: Célébration de la Pâques - Dominique Ouattara fait don de vivres d'une valeur de 130 millions

Les paroisses catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques, les églises révélées d'Afrique et les congrégations et associations religieuses de Côte d'Ivoire ont reçu, hier jeudi, de la part de la présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, des dons de vivres et non vivres d'une valeur de 130 millions.

Ce don à la communauté Chrétienne afin que celle-ci passe la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Dans ce même élan de solidarité, 14 congrégations de sœurs catholiques ont bénéficié de l'aide de la présidente de la Fondation Children of Africa, en vivres d'une valeur de 20 millions. « Pâques est la plus grande célébration du Christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Pour nous Chrétiens catholiques, cette période est très importante car elle représente la semaine sainte. C'est un moment de prière, de jeûne, de pénitence et de partage. A cet effet, nous accentuons les actes de charité et de solidarité afin de rester en parfaite symbiose avec la parole de Dieu » a dit Dominique Ouattara, donnant un sens à cette action de charité et d'humanisme.

Et d'ajouter qu'il « s'agit là d'un acte de solidarité », ce qui imprime tout son sens à cette cérémonie qui se veut un moment de partage et de fraternité. Le vicaire apostolique, Norbert Abekan, représentant le président de la conférence épiscopale, au nom des bénéficiaires, a dit merci à la donatrice.

« C'est un grand merci qui vient de nos cœurs. Vous venez là en ce grand jour de fête pascale qui commence, vous nous rejoignez sur ce chemin de la solidarité et du partage. Vous posez un geste solidaire. Ces généreux dons auront indubitablement un impact, un bénéfice majeur aux personnes dans notre différentes communautés, parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'acte que vous posez. Votre cœur de mère vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. »

Le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité en charge des cultes, a dit toute sa gratitude à Dominique Ouattara pour ce don, « La manifestation de ce jour témoigne la générosité qui vous a toujours caractérisée. Votre action de ce jour s'inscrit donc dans la droite ligne de l'esprit de Pâques avec une portée humanitaire. Je voudrais lancer un appel à tous les vénéneux guides religieux partout en Côte d'Ivoire davantage de prières et d'intercession afin que Dieu ait pitié de l'âme de nos disparus mais aussi pour la paix et le renforcement de la cohésion du pays. »