Cote d'Ivoire: Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants - L'Ambassade des Etats-Unis satisfaite de la mise en œuvre de ce projet

En prélude à la Journée mondiale de la santé qui se déroulera le mercredi 7 avril prochain, l'Ambassade des Etats-Unis a effectué une visite de terrain le mercredi 31 mars 2021, dans la commune d'Abidjan, en compagnie de la presse.

L'attaché de presse à l'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Taylor C. Tinney n'a pas caché sa satisfaction face à la mise en œuvre effective du projet « Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants » dans la commune d'Abobo. « Je suis impressionné par ce projet "dreams" qui est l'un des projets mis œuvre en Côte d'Ivoire dans le cadre de la santé », a-t-il déclaré à l'issue de la visite.

Selon lui, les gouvernements américain et ivoirien, ainsi que la communauté internationale travaillent pour le bien-être des populations. « Depuis 2004, le gouvernement américain a investi 1,7 milliard de dollars dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire à travers le Programme du Président américain pour lutter contre le Vih/Sida (Pepfar) », a poursuivi Taylor C. Tinney.

D'une durée de neuf ans, ce projet financé par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) et mis en œuvre par Save the children international, regroupe plus de 24 000 enfants sur l'ensemble du territoire national. Il vise à réduire la vulnérabilité des personnes vivant avec le Vih/Sida, les Orphelins et les enfants vulnérables (Oev) et les adolescents.

Au collège Saint Pierre Charles, à Abobo-Belleville, l'éducation sexuelle complète (Esc) est dispensée par une « mentor » aux adolescentes et aux jeunes filles. En effet, plusieurs thèmes sont abordés tels que : connaître son corps, la sexualité, la violence basée sur le genre, le Vih/Sida. L'objectif est d'accroître les connaissances des adolescentes sur leur corps mais également sur celui du sexe masculin.

L'enseignement se fait par session. « Pour le recrutement des enfants, nous avons besoin de l'engagement des parents. Ils signent des consentements nous permettant de les enrôler », a expliqué Dr Semde Abla Gisèle, directeur du projet rêve. « C'est un projet qui a commencé depuis le 1er mars 2015 et va se poursuivre jusqu'en septembre 2024. Nous travaillons dans 13 régions de la Côte d'Ivoire et couvrons 31 districts sanitaires essentiellement dans le Sud, l'Est et dans le centre du pays », a-t-elle précisé.

A Abobo-Kennedy, Mme Dosso ayant bénéficié de l'appui de l'Usaid, a rendu un témoignage. « J'ai reçu 40 000 FCfa pendant six mois ce qui m'a permis de faire face aux besoins de la famille et d'épargner. Aujourd'hui, grâce à mon activité, j'arrive à scolariser mes deux enfants. Je remercie les Américains pour leur soutien », a-t-elle déclaré.

Même son de cloche pour N'Goran Adjoua Nadège, coiffeuse à Anokouakouté, l'une des bénéficiaires. « Je tiens à dire merci aux Américains, à Save the children pour leur soutien », dit-elle.

A noter que 40 000 orphelins et enfants vulnérables reçoivent chaque année un soutien éducatif direct ; 31735 adolescents et jeunes filles ont bénéficié de services socio-éducatifs (alphabétisation, formation qualifiante) et économique à travers l'initiative dreams.

En outre, 8265 adolescentes sexuellement actives ont reçu des préservatifs lors des sessions de discussions et 235 autres à haut risque d'infection Vih ont été référés vers les structures cliniques pour la mise sous la prophylaxie Pré-exposition (prEP).