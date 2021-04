Burkina Faso: Pâques 2021 - Le cardinal appelle à l'exaltation de la famille «humaine et chrétienne»

A l'occasion de la fête pascale, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a livré hier jeudi 1er avril 2021 à Ouagadougou un message à l'endroit de l'Eglise famille de Dieu. Il appelle les fidèles chrétiens à mettre au centre de la vie de l'Eglise et de la société, la famille, surtout humaine et chrétienne, pour que la résurrection du Christ leur apporte un souffle nouveau d'amour et de persévérance.

A quelques jours de la fête de Pâques, le Cardinal Philippe Ouédraogo, lors de son message à l'occasion de la solennité de Pâques, souhaite qu'on donne une autre dimension de la fête de la résurrection du Christ en communion avec le Saint père, le pape François. Il s'agit de l'ouverture officielle d'une année dédiée à saint Joseph et à la famille. De ses explications il ressort que c'est une année spéciale pour grandir dans l'amour familial. « Nous sommes donc appelés à mettre au centre de la vie de l'Eglise et de la société la famille, nos familles humaine et chrétienne, pour que la résurrection du Christ leur apporte un souffle nouveau d'amour et de persévérance», a-t-il relevé. Ainsi, Pâques deviendra entre autres à l'en croire un temps de résurrection de la vie humaine, un moment d'accueil et de valorisation de la vie, et de négation absolue de la culture de la mort, caractérisée par les méthodes contraceptives, antinatalistes, l'avortement et l'euthanasie.

Au regard de la situation sécuritaire et sanitaire du pays, le Cardinal invite toutes les paroisses et institutions à prendre des dispositions pour que les veillées de prière ne débordent pas minuit. Il a également invité les chrétiens à faire preuve de discipline en portant des cache-nez et de toujours respecter les mesures barrières.

Décret n°067 de l'archidiocèse de Ouagadougou

1- Dans l'archidiocèse de Ouagadougou est ouverte l'année spéciale dédiée à Saint Joseph et à la famille le dimanche 21 mars 2021 à la paroisse saint-Joseph de Pabré.

2- Chaque paroisse ou institution trouvera une opportunité d'ouvrir l'année spéciale au cours d'une célébration liturgique en prenant soin de communiquer le présent décret épiscopal au peuple de Dieu.

3- Célébrer une messe en l'honneur de saint Joseph tous les mercredis de l'année pour la fécondité de notre mission évangélisatrice, pour la réconciliation, la justice et la paix sans oublier les malades, notamment les victimes de la covid-19.

4- Dire la prière à saint Joseph proposée par le pape François tous les dimanches pour conclure la prière universelle.

5- Dans toutes les paroisses et Communautés chrétiennes de base (CCB), renforcer la pastorale de la famille, la pastorale de la préparation au mariage et organiser des cellules d'écoute pour les couples, veuves, personnes âgées, jeunes en difficulté.

6- Organiser dans les paroisses, CCB ou groupes divers des prières, recollections, un pèlerinage au sanctuaire ou à l'église dédiées à la Vierge Marie, à la sainte famille ou à saint Joseph à Nazouma à Kombissiri.

7- Organiser des préparations et célébrations de mariages collectifs ou individuels et favoriser le baptême des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans.

8- Au sanctuaire Notre-Dame de Yagma seront organisés, en lien avec les aumôniers respectifs, des pèlerinages particuliers pour différentes catégories de la famille, les couples jubilaires 25, 50 ans, les enfants, les jeunes, les célibataires, les veuves, les veufs, les personnes âgées, les couples œcuméniques, islamo-chrétiens et inter-ethniques.

9- A la fête de la famille le dimanche 26 décembre 2021, l'archevêque présidera à Yagma une célébration de mariage collectif qui aura été préparé et présenté par les paroisses. En outre sera organisée une cérémonie de « barka » profession de foi pour les catéchumènes du diocèse, hommes et femmes dont la situation matrimoniale constitue un empêchement dirimant pour recevoir le baptême.

10- La clôture de l'année de saint Joseph et la famille se célébrera sur le plan universel à Rome le 26 juin 2022, date de la 10e rencontre mondiale des familles. La clôture diocésaine aura lieu au sanctuaire Notre-Dame de Yagma par la célébration eucharistique à l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie le 15 août 2022.

