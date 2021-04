Burkina Faso: Pâques 2021 - La FEME invite à une réconciliation véritable

A l'occasion de la fête de Pâques la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina (FEME) invite à une réconciliation véritable qui, selon elle, passe d'abord par la réconciliation avec Dieu

Chers fidèles de nos églises, chers compatriotes, à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina Faso,

Car Christ, Notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.

La commémoration de la fête de Pâques 2021 donne l'occasion à la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso de bénir l'ensemble du peuple burkinabè par l'évangile de paix. Il s'agit de la paix qui réconcilie l'homme avec son Dieu. Cette réconciliation ne peut se construire que dans la pureté et dans la vérité. En effet, Jésus-Christ est venu mourir sur la Croix comme l'Agneau expiatoire, qui purifie l'homme de toute iniquité. Et cette purification se fait dans la vérité.

Chers fidèles, chers compatriotes,

La Pâques se trouve au cœur du christianisme parce qu'elle apporte la solution aux problèmes de l'humanité.

A la Pâques, premièrement, Jésus-Christ a vaincu le péché. Or la Bible déclare qu'il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; mais ils sont gratuitement justifiés par Sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Sa mort, Christ a payé la rançon pour nous réconcilier avec Dieu, afin que par Lui, nos fautes soient pardonnées. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut la vérité, et un prix doit être payé. Christ est venu avec la vérité de Dieu, et il a payé.

A la Pâques, deuxièmement, Jésus-Christ a vaincu la mort ! Il est ressuscité, et Il a dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ». Jésus-Christ est la solution aux maux qui minent ce monde : le péché et la maladie qui conduisent à la mort ! Jésus apporte le salut de Dieu à tout homme. Il a guéri toutes sortes de maladies, Il a ressuscité des morts. Invoque donc le Seigneur Jésus-Christ, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Chers fidèles, chers compatriotes,

Aujourd'hui, la pandémie du covid-19 et l'insécurité secouent le monde en quête d'une paix durable et d'un mieux-vivre ensemble. Mais cela ne peut se réaliser que si chaque homme se réconcilie d'abord avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.

La résurrection de Jésus-Christ montre qu'Il a aussi vaincu la mort pour dire : « Ô mort, où est ton aiguillon » ? Recevons donc le Christ dans nos cœurs pour nous réconcilier avec Dieu, et nous réconcilier entre nous tous.

En cette fête de Pâques 2021, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) souhaite à tous les Burkinabè, la paix avec Dieu, et la réconciliation entre tous les hommes, pour le mieux-vivre ensemble.

Puissions-nous être déclarés justes devant Dieu, pour que nos péchés soient effacés, et que la vie du Ressuscité soit semée en nous pour la vie éternelle !

Bonne fête de Pâques 2021 à tous ! Jésus-Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! "

Pour la Fédération des églises et missions évangélique (FEME)

Pasteur Henri Yé