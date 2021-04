Cote d'Ivoire: Livre / " Zouglou 30 ans - Gbê est mieux que drap " : Le zouglou conté par un duo de journalistes

Une œuvre littéraire pour retracer l'histoire du zouglou et en immortaliser les grandes dates. C'est le pari tenu par Eric Cossa (Top Visages) et Serges N'guessant (Fraternité Matin), un duo de journalistes respectés dans la sphère culturelle ivoirienne. Ce, à travers l'œuvre intitulée «Zouglou 30 ans : Gbê est mieux que drap ». Les deux auteurs ont, dans un contexte de célébration des 30 ans de ce mouvement musical, tenu à graver dans l'immortalité l'essence et l'historique de cette musique qui s'est forgée dans les campus universitaires.

Deux journalistes culturels à la manœuvre

Les deux hommes de médias se sont lancés dans cette aventure livresque il y a quelques mois pour la réalisation de cet ouvrage d'environ 100 pages. Édité à compte d'auteur, l'œuvre sera disponible en librairie dans les prochains jours, et la dédicace est annoncée pour très bientôt. Cette production littéraire s'appuie sur l'expérience de ses auteurs, journalistes culturels chevronnés et témoins privilégiés de la naissance du zouglou, ses péripéties et son ascension. L'ouvrage donne la parole à des acteurs clés de l'histoire de cette musique, qui livrent des anecdotes inédites sur la survie d'un genre musical dont on ne vendait pas cher la peau à la genèse. «Contre vents et marées, 30 ans après, cette création exclusivement ivoirienne est toujours dans la course; et à la Une des médias en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe et en Amérique. Avec l'arrestation de Yodé et Siro le mercredi 2 décembre 2020, pour avoir critiqué un Procureur de la République, pendant un spectacle à Yopougon. Yes, le zouglou est là ! Et encore plus fort et critique», peut-on lire à la quatrième de couverture de l'ouvrage.

Un éclairage journalistique

L'œuvre se divise à dessein en sept chapitres, qui constituent les sept étapes majeures de l'histoire du Zouglou. Il s'agit donc d'un véritable voyage à travers le temps, qui prend sa source dans les premiers pas de cette musique jusqu'à son apogée. En passant par ses décennies marquantes, et un focus sur les meilleurs ambassadeurs. Même s'il résulte, en définitive, d'un travail méticuleux de collecte d'informations, ce livre, pour les auteurs, n'a cependant pas la prétention d'être un livre scientifique. Ses auteurs se contentant d'évoquer une œuvre journalistique répondant à la nécessité de laisser des traces à la postérité.

Les deux auteurs

Eric Cossa est journaliste à Top visages. Il est titulaire d'un Dess en journalisme. Et fut lauréat du premier prix Ébony sectoriel du Meilleur journaliste culturel ivoirien en 1998. Serges N'guessant est journaliste au quotidien Fraternité matin. Titulaire d'une licence en philosophie, d'un diplôme d'étude supérieur en communication et action publicitaire et d'un master 2 en journalisme et communication. Il a officié dans de nombreux journaux ivoiriens