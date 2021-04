Algérie: Industrie - Réunion avec le SG de l'UGTA et des représentants des fédérations syndicales

Alger — Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha a tenu, jeudi à Alger, une réunion avec le Secrétaire général de l'Union générale des Travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, ainsi qu'avec les responsables de fédérations syndicales du secteur de l'Industrie affiliées à l'UGTA, a indiqué un communiqué du ministère.

La fédération du textile, la fédération des matériaux de construction, la fédération des industries alimentaires et la fédération de la mécanique et de l'électronique ont pris part à cette réunion qui s'est tenue au siège du ministère.

La réunion vise à "engager le dialogue entre le ministère de l'Industrie et le partenaire social afin de mettre en place un mécanisme permettant d'évaluer la situation des travailleurs des différentes entreprises industrielles et de les impliquer dans l'effort de la relance de l'industrie nationale", selon la même source.

Cette réunion est la première du genre à réunir M. Bacha avec la centrale syndicale, une réunion qui sera suivie par d'autres similaires qui permettront d'analyser la situation de chaque filière industrielle et les moyens de la soutenir et de l'accompagner pour améliorer la production nationale, développer les exportations et réduire les importations.

Au cours de la réunion, les représentants des fédérations ont passé en revue la situation des filières industrielles qu'ils représentent et les problèmes qu'ils subissent, à l'instar de la régularisation de la situation des travailleurs, notamment en matière de salaires, la garantie d'une gestion plus autonome des entreprises et la formation continue des travailleurs.

Dans ce cadre, le ministre a souligné la nécessité de trouver des solutions aux revendications des travailleurs qui sont le principal catalyseur pour la construction et la diversification de l'économie nationale, affirmant que "le gouvernement est déterminé à asseoir des bases solides pour la croissance industrielle".

M. Bacha a également fait savoir que le ministère prônait le dialogue et la concertation avec le partenaire social pour surmonter les difficultés, améliorer le climat social et renforcer la stabilité au sein des entreprises.

De leur côté, le secrétaire général de l'UGTA et les responsables des fédérations qui y sont affiliées se sont dits satisfaits de leur rencontre avec le ministre, saluant la démarche du ministère pour le dialogue et les concertations permanentes avec les fédérations syndicales, en étant à leur écoute afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes entravant l'optimisation des performances des entreprises nationales.

A cet égard, M. Labatcha a affirmé que ce type de rencontre "contribuera à la reconstruction des entreprises et érigera le partenaire social en force de proposition et d'intégration pour booster l'économie nationale", selon le communiqué.