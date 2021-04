Algérie: Encourager la réalisation de pépinières de génisses pour réduire les importations

Chlef — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a mis l'accent, jeudi depuis Chlef, sur la nécessité d'encourager la réalisation de pépinières de génisses au niveau local, en vue de réduire les importations en la matière.

Visitant une ferme d'élevage bovin implantée dans la région de Ramlia dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection de son secteur à Chlef, le ministre a estimé que la réalisation de pépinières de génisses contribuera à la réduction de l'importation et à la relance de l'économie nationale.

Assurant de l'accompagnement par son département ministériel de tels projets, à travers "un système d'appui et d'accompagnement des pépinières de génisses" et les nombreuses facilitations, M. Hemdani a appelé à la généralisation de ces expériences à travers toutes les wilayas et à l'échange des expertises entre les investisseurs et les parties concernées.

M. Hemdani a également écouté les préoccupations soulevées par des agriculteurs, notamment concernant l'irrigation agricole, promettant d'aplanir toutes les obstacles et de prendre des mesures immédiates, en vue de sauver la saison agricole et les nombreuses surfaces menacées de sécheresse et de mauvaises récoltes.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui effectue une visite de travail et d'inspection de son secteur dans la wilaya de Chlef, s'est rendu dans une ferme d'élevage bovin et de volailles et a inspecté le projet de réalisation du périmètre d'irrigation des communes d'Oum Drou,Oued Sly et d'Ouled Abbes.

Il poursuivra sa visite en inspectant une conserverie privée de tomate.