Gabon: "Confinons nous pour sauver notre pays du déclin !"

"Qui se réjouit de voir les voitures et camions embourbés sur la route économique, sur la route de Makokou, sur la route d'Onga, sur l'axe Mbigou Malinga, etc ?" Ce sont autant de questions que se pose Petit-Lambert Ovono, Évaluateur certifié des politiques publiques. Il estime, dans son libre propos, qu'il faut, à un moment donné , se dire les vérités.

Il faut, à un moment donné, se dire les vérités en face, d'autant plus que la situation et l'état dans lesquels se trouvent notre pays sont lamentables.

Qui parmi nous n'a pas honte de constater que nos enfants sont entassés à 100 dans une même salle appelée classe ?

Qui n'a pas honte de constater que pour faire 3km on reste 2heures dans le bouchon entre Carrefour Gigi et l'aéroport ?

Qui n'a pas honte de prendre la RAM, AIR FRANCE, ETHIOPIAN, et même Air Burkina, Air ivoire, Air Sénégal...en lieu et place de Air Gabon ?

Qui est content de constater que nos malades sont évacués en Tunisie, au Maroc ?

Nous réjouissons nous des inondations qui endeuillent des familles à Libreville et Lambaréné ?

Comment comprendre que nos jeunes étudiants vont maintenant faire leurs études supérieures au Benin au Mali au Burkina et même au Niger ?

Qui peut accepter que tout ce qu'on mange au Gabon vient de l'étranger ?

Comment cela se fait il que les immigrés clandestins sont maintenant plus nombreux et se revendiquent plus gabonais que nous-mêmes ?

Comment accepter que nos forces de sécurités, notre justice et notre administration soient si corrompues ?

Est-il normal de constater qu'à diplôme égal, une grande différence de

salaires existe entre ceux qui sont dans les administrations financières et les autres ?

Comment cela se fait il que nos diplomates sont expulsés de leurs logements en pays étrangers ?

Pourquoi le tribalisme s'est il autant enraciné dans notre Gabon ?

Pourquoi existe t'il tant de sectes chrétiennes chez nous ?

Autant de questions dont chacun de nous connaît la ou les réponses.

En vérité, le Gabon ne peut continuer sur la voie actuelle et espérer le développement.

C'est pourquoi, nous pensons qu'en dehors du seul chef de l'État, du gouvernement, de l'administration , du personnel enseignants, de la santé, des douanes et de l'armée, qui ne peuvent être mis en congés, nous recommandons à tous les autres, à commencer par toutes les autres institutions et autres personnels de se mettre en congés techniques avec 50% de leur solde pour un an, afin de permettre à notre pays de réaliser des économies et d'avoir assez de ressources pour construire des infrastructures dignes de ce nom en trois ans.

C'est la seule et unique solution pour atteindre l'émergence en 2025.

Autrement, le saupoudrage actuel ne nous mènera nulle part.

Un peu de patriotisme bon sang !

ÉVALUATEUR CERTIFIÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES, PRÉSIDENT DE SOGEVAL