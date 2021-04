Afrique: L'Angola participe au dialogue sur l'avortement à risque

Luanda — Une délégation de l'Assemblée nationale d'Angola a participé ce jeudi, par visioconférence, au dialogue sur la prévention des avortements à risque et des grossesses précoces, une initiative du Forum parlementaire de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC).

Le Bureau de la communication et d'image de l'Assemblée nationale indique, dans une note publiée jeudi, que l'initiative vise à transformer des vies, en cherchant à améliorer les résultats en matière de santé et les droits sexuels et reproductifs des citoyens de l'Afrique australe.

À l'événement organisé depuis la ville de Johannesburg (Afrique du Sud), en partenariat avec «SAFAIDS», l'Angola a participé avec une délégation dirigée par la députée Luísa Damião, membre de la Commission du Groupe régional des femmes parlementaires.

Parmi les objectifs de la réunion figurent également la construction d'un consensus entre les parlements de la SADC sur le plaidoyer politique, en vue de réduire les avortements à risque et les grossesses précoces et non désirées.

Les membres du Forum parlementaire de la SADC sont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, la République démocratique du Congo, les Seychelles, Eswatini, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Le Bureau de la communication et d'image de l'Assemblée nationale indique, dans une note publiée jeudi, que l'initiative vise à transformer des vies, en cherchant à améliorer les résultats en matière de santé et les droits sexuels et reproductifs des citoyens de l'Afrique australe.

À l'événement organisé depuis la ville de Johannesburg (Afrique du Sud), en partenariat avec «SAFAIDS», l'Angola a participé avec une délégation dirigée par la députée Luísa Damião, membre de la Commission du Groupe régional des femmes parlementaires.

Parmi les objectifs de la réunion figurent également la construction d'un consensus entre les parlements de la SADC sur le plaidoyer politique, en vue de réduire les avortements à risque et les grossesses précoces et non désirées.

Les membres du Forum parlementaire de la SADC sont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, la République démocratique du Congo, les Seychelles, Eswatini, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.