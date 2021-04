Afrique de l'Ouest: Kinshasa - Henriette Wamu appelle à la prise de conscience des femmes au-delà de mars

La députée nationale Henriette Wamu a réuni le 31 mars dernier au siège de son parti, les femmes de l'Alliance pour le Progrès du Congo (APC), dans le but de clôturer le mois de mars en beauté. L'élue de la Funa a martelé sur le fait que mars est un mois dédié à la femme. Cependant, la fin du mois de mars ne symbolise pas la trêve des revendications de la femme. Pour les dames réunies au sein de l'APC, les réflexions sur l'amélioration des conditions de la femme ne doivent pas se limiter qu'au mois de mars.

E effet, les femmes se doivent d'être plus efficaces, et constituer les réflexes qui boostent leurs activités tout au long de l'année. Pour Henriette Wamu Atamina, la journée du 8 mars doit plutôt être l'occasion de susciter une profonde réflexion pour l'action de la femme en vue d'assurer son auto-prise en charge.

« Aujourd'hui, dans notre pays, la journée internationale de la femme ne doit pas être identifiée à un folklore du simple port de pagnes ou à une organisation des orgies bacchanales et autres danses lascives », a-t-elle exhorté, demandant aux femmes de l'APC de prendre la journée internationale de la femme comme une occasion d'organiser des manifestations pour sensibiliser les gens sur les inégalités persistantes dans la société.

Selon l'élue de la Funa, tout au long du mois de mars, toute femme devrait réfléchir sur la meilleure manière de magnifier la symbolique des trois couleurs qui valorisent la noblesse de la lutte que mène la femme. Elle a ainsi fait allusion à la couleur "violette", signe de justice et dignité ; à la couleur "verte", symbole de l'espoir ; et la couleur "blanche", qui représente la pureté.

Historique et motivations

Revenant sur son adresse devant l'assistante réunie au siège de son parti, Henriette Wamu a signifié que ces trois couleurs sont le fruit de la cogitation de l'union politique et sociale des femmes, qui en 1908, avait consacré cette symbolique au Royaume Uni.

C'est dans ce cadre bien arrangé que l'autorité morale de l'APC a pris de son temps pour rappeler à ses congénères l'historique de la Journée Internationale de la Femme. Dans cette historique, elle expliqué que la JIF est née d'un mouvement syndical de 15.000 femmes qui, en 1908, ont défilé dans les rues de la ville de New York (USA) pour réclamer des heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le droit de vote.

« C'est le parti socialiste américain qui a déclaré la première Journée Nationale de la Femme un an plus tard, c'est-à-dire en 1909. L'idée de rendre cette journée internationale est venue en 1910, d'une Dame qui s'appelait Clara Zetkin, lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague, au Danemark », a-t-elle fait savoir.

100 femmes venant de 17 pays avaient répondu présentes à cette conférence.

Poursuivant son intervention, Henriette Wamu a indiqué que la proposition de Clara Zetkin a été célébrée pour la première fois en 1911 et reconnue officiellement par les Nations Unies en 1975. En réalité, la Journée Internationale de la Femme célèbre le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et dans le domaine économique.

Combattante comme dans ses habitudes, celle que les bénéficiaires appellent affectueusement "Mère Thérésia" a été au four et au moulin au cours du mois de mars finissant. Elle a organisé plusieurs activités à l'honneur de la femme et a aussi accompagné ses quelques collègues dans des activités similaires. Parmi les activités organisées par elle, il y a eu une journée de sensibilisation aux droits des femmes en faveur des élèves du Lycée Matonge ; le paiement d'une facture pour plusieurs femmes retenues à la maternité d'un centre médical, dans la commune de Bumbu ainsi que tant d'autres.