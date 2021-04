Afrique de l'Ouest: Appui au développement des pays de l'Uemoa - En six mois, la Boad a investi 256 milliards dans 24 projets

Le président de la Banque ouest africaine de développement, Serge Ekué, a tenu le 31 mars une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle il a dressé le bilan de ses six premiers mois passés à la tête de l'institution bancaire.

Les six premiers mois du Béninois Serge Ekué à la tête de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) ont été pour le moins prolifiques. En effet, de septembre 2020 (date à laquelle il a pris fonction) à fin mars 2021, l'institution bancaire communautaire a consenti des investissements estimés au total à 256,1 milliards de F Cfa répartis dans ses huit États membres.

Cette information a été livrée par le président de la Boad en personne, pendant la conférence de presse qu'il a animée par visioconférence le 31 mars, depuis le siège à Lomé. Les investissements dont il a parlé s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 de la Boad dit Djoliba. « Ils ont été effectués dans 24 projets touchant les secteurs de la finance et assurance (38,2%), des infrastructures de transport, d'énergie et d'assainissement (35,8%), de la santé et l'éducation (12,1%), de l'industrie (7,8%) ainsi que de l'agriculture et du développement rural (6,1%) », a détaillé le président de la Boad.

Doubler le capitalCes 180 jours de Serge Ekué à la tête de la Boad ont également permis à la banque de poursuivre sa réflexion sur le renforcement de ses fonds propres, « en vue de préserver notre note "Investment grade" et d'accroître notre capacité de mobilisation de ressources sur le marché financier international ». En effet, la Boad, qui existe depuis 1973, envisage de doubler son capital et parvenir ainsi à un volume de financement d'environ 3 300 milliards de F Cfa en faveur des États de l'Uemoa, dans le cadre de son plan Djoliba.

« Nous envisageons de doubler le capital de la banque à travers la structuration d'une opération d'augmentation de capital dans laquelle les États membres et la Bceao demeureront les actionnaires de référence, mais avec une éventuelle entrée au capital de partenaires stratégiques notés AA ou + », a expliqué Serge Ekué.

492 milliards de F Cfa levés

Durant ces six mois, a expliqué son président, la Boad s'est aussi démarquée par la réalisation de son tout premier emprunt obligataire à objectif de développement durable. Cela n'avait jamais été réalisé en Afrique. « C'est une opération ambitieuse qui reflète la nouvelle dynamique de notre institution et qui nous a permis de lever 750 millions d'euros, soit environ 492 milliards de F Cfa, destinés à financer des projets à fort impact social et environnemental », a-t-il commenté.

La crise sanitaire a constitué une priorité pour l'institution bancaire. Durant ces six premiers mois de Serge Ekué, la banque a joué un rôle actif aux côtés des États membres de l'Uemoa dans la riposte au Covid-19 au profit des 130 millions d'habitants que compte l'espace. « Cet engagement fort s'est matérialisé par la mise en œuvre de deux programmes d'un montant cumulé de 300 milliards F Cfa dans le cadre de divers partenariats avec la Bceao, la Commission de l'Uemoa, et l'Agence française de développement (Afd). Ces programmes ont été décidés dès l'apparition des premiers impacts de la pandémie au premier semestre 2020. Des fonds ont été mobilisés et destinés à soutenir les plans d'urgence des États, mais aussi les entreprises du secteur privé, surtout celles fortement impactées par la crise », a indiqué Serge Ekué.