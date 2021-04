Angola: La première dame fait un don de produits à l'hôpital général de Luanda

Luanda — La première dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, a livré ce jeudi, à Luanda, plusieurs produits à la pédiatrie de l'hôpital général de Luanda.

Dans le cadre de la plate-forme «Roda do Amor» et en association avec les efforts du gouvernement pour promouvoir l'égalité et l'équité des droits des enfants, le bureau de la Première Dame a notamment livré des couches jetables, des lingettes, des produits de soins bucco-dentaires et d'hygiène corporelle, ainsi que du lait, des céréales, pour l'utilisation semestrielle.

Ce don est le troisième lot de produits livré à l'unité pédiatrique de l'hôpital "Geral de Luanda". Le premier était en 2018 et le second en 2019.

Selon Ana Dias Lourenço, le soutien à l'unité pédiatrique de l'hôpital "Geral de Luanda" résulte de la collaboration de son cabinet avec des partenaires qui ont décidé de rejoindre la plateforme «Roda do Amor» (Roue de l'Amour).

"Ce soutien n'est possible que grâce au soutien de nos partenaires, à travers leurs entreprises qui, depuis 2018, ont exprimé leur volonté de donner à ces enfants ce qui est nécessaire", a-t-elle déclaré.

En ce sens, la première dame a appelé à plus de dévouement à la gestion de l'hôpital, à l'engagement et à la responsabilité dans le traitement des enfants.

À son tour, le directeur de l'hôpital général de Luanda, Carlos Zeca, a déclaré que le soutien apporté bénéficiait à 22 942 enfants, dans le cadre du projet de solidarité «Roda do Amor», qui a également permis de rétablir 511 patients souffrant de malnutrition.

Il a ajouté que depuis 2018, l'hôpital recevait des compléments alimentaires et divers produits d'hygiène, de la literie, des vêtements pour les malades, des couches jetables et des jouets.

En termes de soins ambulatoires, Carlos Zeca a déclaré que le paludisme menait la liste des maladies et que le taux journalier d'hospitalisation se situait entre 40 et 60 cas, considérant l'arrivée tardive des patients à l'hôpital comme inquiétante.

Concernant l'assistance médicale et médicamenteuse, le directeur a garanti qu'il existait des conditions de soins et de médicaments.

Au cours du premier trimestre 2021, l'unité hospitalière a enregistré un taux de mortalité de 0,1%, un chiffre inférieur à celui de la même période en 2020, où elle avait enregistré un taux de 0,8%.

Le paludisme reste en tête de liste des causes de décès à l'hôpital "Geral de Luanda", dont 60% de son hospitalisation est réservée à l'unité pédiatrique, dont la capacité est de 219 lits et 12 incubateurs. L'hôpital reçoit des enfants de zéro à 14 ans.

