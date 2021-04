Cote d'Ivoire: Média - La Radio Chandelier célèbre ses 10 ans.

La Radio Chandelier, « La voix qui proclame la vie de lumière », a 10 ans, depuis le 24 Mars 2021. L'évènement sera célébré du 15 au 18 Avril, à travers plusieurs activités.

Au cours d'une conférence de presse, tenue le mardi 29 Mars 2021, au siège de l'Église Protestante Baptiste Œuvres et Mission Internationale, à Yopougon Camp militaire, le Révérend Docteur Dion Yayé Robert, Pca de ladite Radio, a indiqué que la cérémonie d'ouverture des festivités, est prévue pour le Jeudi 15 Avril 2021. Elle sera suivie d'un "Diner des donateurs" le vendredi 16 Avril 2021, d'une cérémonie de distinction, le Samedi 17 Avril 2021 et d'un "Concert des auditeurs", le dimanche 18 Avril 2021.

Selon lui, la radio entend, à travers cette célébration, préserver ses acquis, aller encore plus loin en visant l'intérieur du pays. « La direction veut, en effet, après ce 10e Anniversaire, installer des stations relais dans certaines villes à l'intérieur du pays. Le coût estimatif de chaque station relais est de 50.000.000 de Fcfa », a-t-il affirmé.

Précisant que la Radio Chandelier a eu officiellement son agrément, le 24 Mars 2011. « Et depuis lors, cette radio ne s'est plus arrêtée. Se signalant pour la 1ère fois dans un monde audiovisuelle saturé, elle a proposé une grille particulière, axée sur l'édification, la formation et l'éducation des populations, tant sur le plan spirituel que socio-économique », a-t-il affirmé.

A l'en croire, le bilan qui ressort des programmes de la Radio Chandelier en 10 ans, est satisfaisant. « Notre radio revendique aujourd'hui environ 7 million d'auditeurs à Abidjan et Banlieue. Malgré quelques soucis d'équipements, au début, cette radio a réussi à relever le défi pour assurer son fonctionnement au quotidien. Aujourd'hui, la Radio Chandelier dispose d'un émetteur de 1000 Watts qui couvre parfaitement Abidjan et banlieue. Elle diffuse, également ses programmes sur satellite, depuis mars 2020. Elle dispose de deux studios équipés aux normes des radios modernes et d'un site internet pour la diffusion des programmes (www.radiochandelier.ci) », a-t-il noté.

Soulignons que la Radio Chandelier, faut-il souligner, est une radio chrétienne ivoirienne, créée par le Révérend Dr DION Yayé Robert, Président Fondateur de l'Église Protestante Baptiste Œuvres et Mission Internationale. La radio émet sur la Fréquence Modulée 99.8 Mhz. Elle est la première radio chrétienne à avoir un prix sectoriel à Ebony 2020. L'audience de cette radio, selon son PCA est environ 7 millions d'auditeurs permanents.