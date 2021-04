Congo-Kinshasa: RDC-Banque mondiale - Sama Lukonde et Jean-Christophe Carret discutent sur des priorités du futur Gouvernement

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé ce jeudi 1er avril 2021 à l'Hôtel du Gouvernement avec le Directeur-pays de la Banque mondiale en RDC, Jean-Christophe Carret, au sujet portefeuille existant des projets, des priorités du futur Gouvernement et de la manière dont cette institution de Bretton Woods va accompagner ces nouvelles priorités. Les deux personnalités ont essentiellement tablé sur les secteurs sociaux, une des priorités phares du président de la République. Dans la même journée, le chef du Gouvernement a accordé séparément des audiences au Directeur général de la SNEL, ainsi qu'à l'Ambassadeur de Suisse en poste à Kinshasa.

Pour ce qui est des questions liées au partenariat liant la Banque mondiale cette à l'Etat congolais, Christophe Carret a rappelé au sortir de cette audience leur appui à la gratuité de l'enseignement de base en RDC, avant de parler de nouvelles priorités.

" Vous savez qu'on appuie déjà la gratuité de l'enseignement dans le secteur primaire. On est revenu, bien entendu, sur la question de la stabilisation de l'Est. On devrait pouvoir contribuer avec un nouveau projet qui va venir en aide aux communautés dans les endroits où les ex-combattants se démobilisent. Nous avons aussi abordé la question très importante de la gouvernance et des discussions qui ont commencé sur un possible programme avec le fonds monétaire international et un possible accompagnement de la Banque mondiale audit programme", a laissé entendre le Directeur-pays.

Déficit de fourniture en énergie électrique

Selon Jean-Bosco Kayombo Kayan, la SNEL est victime des actes de vandalisme sur son réseau électrique, particulièrement au Katanga où chaque jour pratiquement il y a des inciviques qui sont entrain de voler les cornières, de voler les conducteurs en cuivre.

"Cela risque même de mettre en péril la fourniture d'électricité à la population et aux industries minières et avoir un impact très néfaste sur le réseau. Le Premier Ministre a jugé utile de nous faire venir pour que nous lui donnons des amples explications de façon à lui permettre de prendre justement des mesures pouvant accompagner la SNEL de façon à ce que nous puissions résoudre le problème afin d'assurer la continuité des services", a souligné le directeur général de la SNEL dans le compte-rendu dressé à la presse.

Pour terminer, les possibilités de consolidation de la coopération entre la RDC et la Suisse ont été abordées au cours de la troisième audience que le Premier Ministre Sama Lukonde a accordé à l'ambassadeur de Suisse en poste à Kinshasa, M. Roger Denzer.