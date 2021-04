Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insalubrité - L'Anaged s'attaque aux gares routières

L'insalubrité grandissante dans les villes, malgré les différents programmes mis en œuvre par le gouvernement, commande des actions fortes en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. Les facteurs sont légion dont le principal est l'évolution galopante de la démographie. Ce qui induit la hausse de la production des déchets ménagers. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a mis en place, depuis bientôt trois ans, un nouveau système de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Une campagne de sensibilisation qui sera lancée ce vendredi 2 avril, dans les gares routières d'Abidjan, s'inscrit dans cette dynamique de la lutte contre l'insalubrité.

Outre la collecte assez organisée des déchets ménagers, des actions de proximité ont été initiées par l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) pour impliquer davantage les populations à la restauration de la propreté de leur cadre de vie, gage de leur bien-être. Il s'agit de leur faire adopter des comportements responsables en matière de gestion des déchets.

Sarrahn Ouattara, la directrice de l'Anaged et son équipe ont également impliqué les collectivités locales, les leaders d'opinion, les responsables des gares routières, les responsables syndicaux qui sont des acteurs privilégiés de l'amélioration du cadre de vie.

L'Anaged, à travers cette campagne, veut inculquer aux conducteurs, aux voyageurs, aux commerçants, aux chefs des gares routières les bons gestes et les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Des dispositifs de salubrité seront donc mis en place dans les gares routières et les cars. Globalement, Sarrahn Ouattara veut créer un cadre de collaboration avec les compagnies de transport partenaires et installer les ambassadeurs de la salubrité dans les gares routières.

Ce projet, dans sa phase pilote, cible les gares routières de la compagnie de transport UTB des communes de Yopougon, Koumassi et d'Adjamé. « Le choix des gares de la compagnie UTB se justifie par la qualité des services, la couverture de leur réseau de transport et la très forte affluence de clients. En effet, une gare UTB reçoit en moyenne plus de 1 000 000 de voyageurs par mois », justifie l'Anaged, dans un communiqué de presse dont nous avons reçu copie.

Outre la sensibilisation du personnel des gares routières (conducteurs, chefs de gare...), il est prévu des journées de propreté, animées par les ambassadeurs de la propreté sélectionnés et formés auparavant par l'Anaged. Ils adresseront des messages de sensibilisation aux voyageurs avant tous les départs.