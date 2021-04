Congo-Kinshasa: PPRD - Marcel Mwila déterminé à défendre l'idéologie de Joseph Kabila

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'année, dit-on. Après de multiples et loyaux services rendus au sein du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Marcel Mwila dit "Eben-Ezer" vient d'être désigné au poste de secrétaire général des "Jeunes rénovateurs /bérets vert de JKK", jeudi 1er avril 2021. Dès sa prise de fonctions, Marcel Mwila a tenu à remercier la hiérarchie du PPRD en général et du coordonnateur des "Bérets verts, Steve Paka en particulier, pour cette confiance portée en sa personne. Dans la foulée, en vrai "Kabiliste", le nouveau promu envisage déjà d'incarner les valeurs et les idéologies de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, président dudit parti et autorité morale du Front commun pour le Congo.

En effet, dans le cadre de la redynamisation du PPRD et en perspective des prochaines élections prévues officiellement en 2023, les autorités du parti cher à Joseph Kabila, par le biais du coordonnateur Steve Paka, viennent de nommer un nouveau secrétaire général dans l'une des grandes structures du PPRD, "les Jeunes rénovateurs/Bérets vers de JKK", Monsieur Mwila Marcel.

Jeune et très engagé à servir son parti par la politique d'occupation de terrain qui passe par le recrutement massif des militants au sein du PPRD, Marcel Mwila prend le ferme engagement de donner le meilleur de lui-même, en implantant cette structure sur toute l'étendue du territoire national, mais surtout de continuer à défendre l'idéologie de son autorité morale et mentor, Joseph Kabila Kabange.

"J'ai toujours été au service du peuple, à travers ce grand parti qui est le PPRD. En ce moment, je suis très heureux pour cette nomination au secrétariat de cette grande structure influente de mon parti, et retenez qu'en étant un vrai kabiliste, mon ambition reste la même, celle de d'élargir cette structure dans toute la RDC, sans oublier, garder et respecter les idéologies de notre autorité morale le Rais Joseph Kabila Kabange", a fait savoir Marcel Mwila dans une interview accordée au quotidien La Prospérité.

S'agissant du bon fonctionnement et la consolidation du PPRD, Marcel Mwila invite les cadres et militants à prôner la paix et l'unité, comme des armes pouvant conduire son parti politique à renverser la tendance de faiblesse.

"En cette période plus ou moins compliquée, j'en appelle à tous les membres de la grande famille PPRD, de rester unis et solidaires car dit-on, l'unité est la force pour les forts, la division est un atout pour les faibles. Travaillons, 2023 c'est maintenant !", a-t-il alerté.

Actuellement en mission de service à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, il sied de noter que Marcel Mwila, dans son nouveau rôle de secrétaire général des Jeunes Rénovateurs/ Bérets verts, envisage de mener des grandes actions sur terrain dès la semaine prochaine à Kinshasa, dans le district de la Tshangu pour porter encore plus haut les couleurs du PPRD, et les idéologies de son président Joseph Kabila Kabange, en perspective du prochain cycle électoral.