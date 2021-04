Angola: Le MINSA appelle au renforcement de l'interaction entre les professionnels de la santé et les utilisateurs

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a appelé jeudi au développement technique et relationnel des professionnels de la santé afin de les doter de compétences nécessaires pour fournir des soins adéquats aux usagers et améliorer la prestation des soins de santé.

Selon la ministre, qui s'est exprimé lors de la séance d'ouverture de la Semaine nationale de l'humanisation des services de santé, l'expérience montre qu'un grand nombre de plaintes et mécontentements des usagers peuvent être résolues ou minimisées lorsqu'ils se sentent accueillis, compris et respectés par les professionnels de la santé.

Sílvia Lutucuta a souligné que c'était dans cet esprit que le Bureau d'éthique et d'humanisation avait été créé, afin d'améliorer les relations entre les patients et les professionnels de la santé et entre les professionnels eux-mêmes, ainsi que les services de santé et la communauté.

"Le Bureau de l'utilisateur est l'un des instruments les plus importants pour mesurer la relation entre les soins techniques et scientifiques et les soins humains", a-t-elle déclaré

Concernant la plateforme numérique d'humanisation hospitalière, qui est en phase expérimentale, la ministre a indiqué qu'elle allait permettre aux utilisateurs de prendre rendez-vous médical en ligne en accédant à la page www.pdh2e.minsa.gov.ao.

La ministre de la Santé a souligné que la compréhension et l'amour du prochain étaient importants pour universaliser les soins de santé humanisés dans le pays.

Pour la ministre, la pandémie de Covid-19 constitue un défi majeur pour le système de santé, non seulement en raison de la demande supplémentaire de services, mais aussi en raison du stress, des incertitudes, de l'anxiété et de la dépression qui affligent la plupart des Angolais.

Sílvia Lutucuta a souligné la vulnérabilité qui est accentuée chez les professionnels de la santé et les personnes les plus exposées, telles que les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants, il est donc nécessaire de renforcer l'humanisation dans le service, en créant un environnement de compréhension, d'amour et de générosité.

"Le défi pour le pays est énorme et doit être affronté avec une forte unité et détermination", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que lorsque la pandémie et la crise provoquée par celle-ci seraient surmontées, le pays serait plus fort.

