Maroc: Le CRI de Béni Mellal-Khénifra tient son Conseil d'Administration

Béni Mellal — Le Conseil d'Administration du Centre régional d'investissement (CRI) de Béni Mellal- Khénifra a tenu, mardi, sa troisième réunion sous la présidence du Wali de la région Béni Mellal- Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil.

Lors de cette réunion, le Wali de la région-président du CA du CRI a rappelé le contexte particulier dans lequel se tient ce conseil caractérisé par l'avènement de la pandémie du Covid-19 ayant impacté de manière négative l'activité économique nationale et régionale, ralenti la réalisation des différents chantiers et donné un coup d'arrêt, notamment durant les mois de confinement, à l'activité d'un nombre important de petites et moyennes entreprises.

M. El Hebil a précisé qu'en dépit de cette conjoncture difficile sur les plans sanitaire et économique, le CRI a déployé les efforts nécessaires pour implémenter et rendre opérationnelles les dispositions de la nouvelle loi, ce qui s'est traduit par la mise en place rapide de la Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI), chargée de l'accompagnement de bout en bout des investisseurs en vue de développer et de pérenniser leurs investissements et qui a pu tenir, durant l'année 2020, plus de 80 réunions, à raison de 1,6 réunions par semaine.

Et d'ajouter que la même année était celle de mise en place des structures du CRI et de poursuite du chantier de sa mise à niveau par le renforcement de ses ressources humaines, l'achèvement de sa structuration interne, l'acquisition des outils d'actions nécessaires au déploiement de ses nouvelles missions, la poursuite de la digitalisation de ses services et la mise en place de dispositifs visant l'impulsion économique et le développement de l'offre territoriale de la région.

M. El Hebil a, aussi, rappelé que le CRI atteindra la vitesse de croisière durant l'année 2021, en déployant son plan d'action approuvé lors de la dernière réunion du Conseil d'administration et visant la facilitation des procédures, l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de l'attractivité de la région.

Pour sa part, le directeur du Centre Régional d'Investissement a présenté le bilan d'activité du centre durant l'année 2020, précisant que la CRUI a pu traiter, durant cette période, 208 projets d'investissements, en approuvant 133 dossiers avec un montant global de plus de 10 milliards de DH. Elle a pu également réduire le délai de traitement des dossiers d'investissement à une moyenne de 10 jours, contre 30 jours comme délai fixé par la loi.

Le directeur du CRI a ensuite présenté les différentes réalisations du CRI en matière d'accompagnement des TPMEs et de promotion de l'offre territoriale régionale et qui couvre l'ensemble des prérogatives dévolues au CRI par la loi 47-18 relative à la réforme des Centres Régionaux d'Investissement et la mise en place des Commissions Régionales Unifiées d'Investissement.