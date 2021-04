Maroc: Rehamna - Convention de partenariat pour l'amélioration du transport scolaire et parascolaire

Benguérir — La province de Rehamna, la Société Alsa et l'Association Rehamna des services sociaux ont procédé, jeudi à Benguérir, à la signature d'une convention de partenariat visant à accompagner l'amélioration et le développement du transport scolaire et parascolaire au niveau de cette province.

Paraphée par le gouverneur de la province de Rehamna, M. Aziz Bouignane, le Directeur Général de la société Alsa, M. Alberto Perez et le président de l'Association Rehamna des services sociaux, M. Khaled Mesbah, cette convention vise à optimiser la gestion du transport scolaire et offrir aux élèves une mobilité facile et complète pour qu'ils puissent suivre sereinement leur parcours scolaire.

Le transport scolaire dans la province de Rehamna a évolué au fil des années et compte aujourd'hui dans son parc plus d'une centaine de véhicules qui assurent le transport de près de 11.000 élèves.

Ce partenariat permettra ainsi d'optimiser la gestion du transport tout en lui permettant un développement réussi au profit des élèves de l'ensemble de la province.

Par ailleurs, il sera procédé également à l'étude de l'optimisation du parc et des plans de mobilité pour assurer un transport parascolaire afin de permettre aux élèves d'accéder à des activités parascolaires en dehors de leurs écoles.

Ce partenariat entre dans le cadre de la stratégie de Responsabilité Sociale de l'Entreprise Alsa qui fournira ses prestations en pro-bono.

Intervenant à cette occasion, M. Bouignane a souligné l'importance d'améliorer tous les facteurs qui permettent d'assurer un meilleur accompagnement des jeunes écoliers et écolières, notamment issus des zones rurales, dans leur parcours scolaire conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI plaçant l'éducation au centre du développement.

Dans ce cadre, le gouverneur a mis l'accent sur la corrélation directe entre une mobilité réussie et le succès de la scolarité des enfants de la province.

De son côté, M. Alberto Perez a rappelé que la société Alsa est présente au Maroc depuis 1999 et connait donc avec précision les problématiques nationales du transport scolaire.

Et d'ajouter que cette entreprise dispose également d'une expérience mondiale, indiquant dans ce contexte qu'aux Etats Unis par exemple, le groupe gère plus de 25.000 bus scolaires.

M. Alberto Perez s'est dit très heureux de pouvoir aider la province de Rehamna à optimiser son transport scolaire, relevant que les cadres et les ingénieurs du groupe sont impliqués dans ce projet dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise.