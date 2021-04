Congo-Brazzaville: CAN 2022 - Raymond Lokuli fustige le déficit organisationnel de la Fécofa

L'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), officiellement absents de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022, continue de susciter divers commentaires au sein de l'opinion sportive.

Ancien joueur professionnel à Nimes, Tour et Amiens depuis la fin à des années 80 jusqu'en 2008, Raymond Lokuli Ilombe, (avec une sélection chez les Léopards), réagit, lui aussi, par rapport à cette contreperformance de la sélection de la RDC. En amont, il fustige d'emblée la gestion du football congolais par la Fédération congolaise de football association (Fécofa). « Concernant le match important perdu contre le Gabon, la Fécofa a failli au niveau de l'organisation. La RDC est un grand pays, mais avec des dirigeants « amateurs » qui accusent un déficit indescriptible au niveau de l'organisation du football et de la gestion de la sélection. Et l'on se demande où va l'argent provenant de la Fifa pour le développement du football », vocifère Raymond Lokuli, peiné par l'élimination des Léopards dès la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022.

Et de stigmatiser : « En 18 ans de présence de Constant Omari à la tête de la Fécofa, aucune équipe nationale de jeunes ne s'est qualifiée pour les compétitions majeures d'âge sur le continent et Coupes du monde. Les sélectionneurs des équipes nationales ne sont pas rémunérées, les stades du pays ont longtemps été dans un état lamentable et aucun stade viable n'a été construit, et pourtant, la Fécofa perçoit de l'argent. Le pays a remporté par deux fois le Championnat d'Afrique des nations (Chan) en 2009 et 2016, où sont passées les cagnottes reçues de la Confédération africaine de football (CAN) après ces deux succès ? Le gouvernement a même octroyé des primes en surplus aux délégations des Léopards vainqueurs de ces deux éditions du Chan ». Selon l'ancien joueur d'Amiens en France où il s'est installé depuis plusieurs années et reconverti en personnel médical, la Fécofa ne devrait pas avoir besoin, à chaque fois, du financement de l'Etat pour l'équipe nationale. Il y a des sponsors, des droits télé ou même des boutiques de vente de maillot, survêtement de l'équipe nationale et autres pour renflouer la caisse de la Fécofa et couvrir bien des frais.

Après 18 ans, soutient Raymond Lokuli, l'actuel patron de la Fécofa doit rendre le tablier, son comité a montré toutes ses limites sur le plan organisationnel et de la gestion financière du football congolais. « Le comité Omari a littéralement ruiné le football congolais. Par exemple, la Fifa a mobilisé presque un million de dollars américains pour l'aménagement du terrain de football sur l'avenue Assosa dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa, mais on a juste densifié l'aire de jeu avec de la terre dure, sans poser la pelouse, et aujourd'hui, l'aire de jeu de cet espace de pratique de football s'est détérioré. Le Centre sportif Kurara Mpova a englouti de milliers de dollars, mais sa construction n'a jamais été achevée », regrette-t-il.

Appel au soutien à Kamango Bate Sele

Les anciens joueurs, dit-il, sont tristes de voir la dégringolade du football congolais. Aussi leur lance-t-il un appel afin qu'ils se rangent tous derrière le président de l'Union des footballeurs congolais et de l'Association des anciens footballeurs et sportifs congolais en France, Kamango Bate Sele, pour un lobbying en faveur de l'essor du football du Congo Kinshasa. A la suite de l'élimination des Léopards, Kamango Bate Sele a, pour sa part, demandé carrément la démission effective du Constant Omari. Selon ses dires, le président de la Fécofa « constitue actuellement un blocage pour la bonne évolution des échéances d'éliminatoires de la Coupe du monde. Sa démission va provoquer la convocation de l'assemblée générale, avec la participation de tous les corps des métiers pour définir de nouvelles orientations et redonner du nouveau souffle au football national ». Rappelons que Constant Omari a affirmé, récemment dans l'émission Talents d'Afrique diffusée sur Canal +, son intention de ne plus briguer la présidence de la Fécofa lors des élections prévues pour décembre 2021 devant marquer la fin de son quatrième mandat à la tête de l'organe faîtier du football congolais.