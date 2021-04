Congo-Brazzaville: Programme « Afro-pépites show » 2021 - une Congolaise parmi les lauréats

L'artiste musicienne congolaise Fanie Fayar figure parmi les trois artistes africains sélectionnés pour bénéficier du programme « Afro-pépites show » 2021, initié par l'association « Le rêve africain ».

Lauréate des 8es Jeux de la Francophonie dans la catégorie chant et décorée chevalier dans l'ordre du mérite national par le président congolais Denis Sassou N'Guesso, Fanie Fayar compte parmi les plus belles voix du moment sur le plan national. Avec un style musical varié alliant funk, pop et soul, aux polyphonies traditionnelles, elle prône l'amour, le vivre-ensemble, la tolérance, la diversité, l'humilité, le sens du devoir et du travail, le respect et la protection des droits humains, ainsi que bien d'autres valeurs, dans ses chants.

Surnommée la reine de la fusion, Fanie impressionne avec sa polyvalence, car elle est à la fois chanteuse, danseuse et multi-instrumentiste. Sa présence scénique et son agréable voix font d'elle une bête de scène. Grâce à son registre regorgeant d'une diversité linguistique (le lingala, le lari, le bouissi, le bambara, le wolof, le sango, le français, l'anglais et l'espagnol), l'artiste congolaise souhaite intéresser et accrocher les mélomanes de divers horizons.

Basée à Brazzaville, Fanie Fayar a parcouru le monde ces dernières années, pour des shows et des participations à des festivals en France, en Côte d'Ivoire, en Arménie, etc. Elle compte à son actif un album intitulé « Boyamba ngai », sorti en 2018.

Les deux autres bénéficiaires de ce programme sont Jhonel, du Niger et Laliboi d'Afrique du Sud. Slameur et poète, Jhonel séduit non seulement avec sa rhétorique, mais aussi la pertinence des sujets qu'il aborde. La survie des pauvres, l'aristocratie ou encore la perte des valeurs, sont autant de thèmes qui reviennent dans ses proses et ses vers, et qui accrochent les passionnés de l'art engagé.

Quant au second, il nous embarque dans l'univers du rap et de la trompette. Auteur de l'album « Siyangaph » qui est une ode à la robustesse, Laliboi, ce jeune créateur, s'est formé à la musique live, avec le soutien de ses compagnons Malcom Jiyane, Ayanda Zalekile et Mthunzi Mvubu. Ses textes explorent la musicalité du xhosa, une langue d'Afrique australe, parlée par une grande partie de la population sud-africaine.

Dans le cadre de ce programme d'accompagnement artistique, l'association African Dream (Rêve Africain) fera bénéficier aux trois artistes une exposition par Internet, afin de gagner en notoriété et de s'assurer une visibilité internationale. A en croire les organisateurs, les lauréats profiteront donc de leur large réseau, qui est constitué d'acteurs importants des industries créatives, de fans de la culture africaine, de médias sociaux et de nombreux autres partenaires à travers le monde.