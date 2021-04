Congo-Brazzaville: Diables rouges - Le ministère et la Fécofoot choisiront le nouveau sélectionneur

L'appel à candidatures pour le futur sélectionneur des Diables rouges football devrait être lancé la semaine prochaine. La décision a été prise le 1er avril à Brazzaville lors d'une réunion entre le ministère des Sports et de l'Education physique et la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

Le vin est tiré, il faut le boire. Les éliminatoires de la CAN ayant causé d'énormes dégâts, les gestionnaires ont désormais le regard tourné vers les futures échéances notamment les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. La période du 31 mai au 15 juin, est en effet consacrée aux deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde. Dans l'urgence, le Congo devrait trouver un sélectionneur pour succéder à Valdo Candido dont le contrat est arrivé à terme le 18 mars.

Au cours de cette réunion, le président de la Fécofoot a sollicité l'autorisation du ministre pour lancer un appel à candidatures international. « Nous avons des échéances qui arrivent. Nous n'avons plus de sélectionneur. On souhaiterait votre autorisation pour lancer un appel à candidatures dès la semaine prochaine », a expliqué Jean Guy Blaise Mayolas.

« Le directeur de cabinet vous initiera le courrier d'ici à demain, en vue de vous permettre de lancer l'appel à candidatures », a répondu Hugues Ngouélondélé avant de faire une mise au point sur le futur choix. Selon lui, les deux parties ainsi que la partie technique devraient s'asseoir pour analyser les candidatures en vue de sélectionner ensemble le futur patron du staff technique.

« Nous devons nous asseoir d'abord au tour d'une candidature pour que demain, nous ne rencontrerions pas les mêmes problèmes que nous avons rencontrés avec les autres. Parce qu'à un moment donné, cela tourne un peu à la mafia ces histoires d'entraîneurs qui arrivent et quelque temps après vous entraînent devant les tribunaux. Le Congo a trop payé pour ça. Maintenant il faut que ça change », a-t-il souhaité. Et de poursuivre : « On se mettra d'accord sur le choix du sélectionneur. On regarde tous les contours et on choisira le meilleur. Il n'y aura pas de sentiment autour de ça. Parce qu'après c'est le pays qui perd de l'argent. Ils viennent ici avec les calculs et au bout au niveau de la Fifa c'est eux qui gagnent. Il faut qu'on arrête avec ça. »

Au cours de la même réunion, les raisons de l'échec des éliminatoires ont été largement abordées. Hugues Ngouélondélé s'est dit par ailleurs choqué de la prestation livrée par le onze national face à la Guinée-Bissau en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN.

« Le match qu'on a vu contre la Guinée-Bissau est d'une tristesse incroyable. On ne peut pas dire qu'on a une équipe. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Il nous suffisait de faire match nul pour se qualifier. Le match nul on n'a pas pu l'obtenir mais plutôt on a pris trois buts et dans quelle condition ?. On ne peut pas aujourd'hui reprocher au gouvernement de ne rien faire. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les joueurs soient dans les bonnes dispositions aussi. Et en retour c'est zéro », a déploré le ministre.

Il a cependant demandé à la Fécofoot de s'impliquer afin de doter le Congo, qui selon lui est un grand nom dans le football africain, d'une équipe digne. « Nous ne composons qu'avec l'echec. Tout a été pourtant mis en place. C'est la réaction d'un père qui met des moyens pour que les enfants réussissent à l'école mais ils sont incapables de lui amener de bons résultats. Nous en sommes là », a-t-il dit.

La Fécofoot a encaissé les coups. « Nous partageons les mêmes sentiments que vous, c'est une désolation. C'est la consternation totale parce que nous mettions cette qualification dans le cadre des objectifs de ce mandat : il s'agissait de vous qualifier à la CAN et de faire un bon Chan. Ces résultats constituent une grande douleur et une souffrance pour la Fécofoot », ont reconnu les membres de la Fécofoot.

Après l'échec, Hugues Ngouélondélé a estimé que tous les acteurs devraient désormais se mettre ensemble pour relever les défis lors des futures compétitions.