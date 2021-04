Congo-Brazzaville: Infrastructure numérique - Des établissements de l'université Marien-Ngouabi équipés en salles multimédias

La Faculté des sciences et techniques, l'Ecole nationale supérieure polytechnique, l'Institut supérieur de gestion et la Faculté des lettres, arts et sciences humaines ont désormais des salles multimédias dédiées aux étudiants et enseignants, grâce à un don du Fonds pour l'accès et le service universels des communications électroniques (Fasuce) dont l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) assure l'organe de gestion.

La cérémonie d'inauguration, ce 1er avril à Brazzaville, a été patronnée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, Léon Juste Ibombo, par ailleurs président du Fasuce, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, du président de l'université Marien-Ngouabi, du directeur général de l'ARPCE, Louis Marc Sakala, secrétaire du Fonds et des doyens des établissements universitaires bénéficiaires.

Le Fonds a inscrit la connectivité des écoles comme une des actions majeures de son plan global. Il s'agit, comme l'a souligné le ministre Léon Juste Ibombo, de matérialiser la volonté manifeste du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, d'emmener la jeunesse à être au fait des mutations technologies.

L'installation des salles multimédias répond ainsi à l'exigence de renforcer l'appropriation de l'outil numérique, briser la fracture numérique en luttant contre l'illettrisme électronique, ce fléau des temps modernes qui se résume en une incapacité que rencontre une personne à utiliser les outils et services des communications électroniques à cause d'un déficit de connaissances en la matière.

Les salles multimédias allouées par le Fasuce sont équipées d'importants parcs informatiques composés d'ordinateurs de dernière génération, connectés à Internet et capable d'accueillir chacune jusqu'à quinze utilisateurs en simultanée.

« J'appelle donc les bénéficiaires à en faire bon usage. Je souhaite vivement que ce don contribue à améliorer, si besoin, la qualité de nos étudiants, en les rendant plus compétitifs grâce aux résultats de leurs recherches tous azimuts, faites dans cette salle multimédia », a déclaré Marc Sakala.

Les salles multimédias de l'université Marien-Ngouabi se joignent aux précédentes équipées et remises aux bénéficiaires l'année dernière à l'instar des lycées Sathoud à Dolisie, Victor-Augagneur et Poaty-Bernard à Pointe-Noire.

Au total, le Fasuce a installé 13 salles multimédias dans différents établissements scolaires et universitaires dans le pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a reconnu que ces infrastructures offertes à l'université soutiennent le processus de numérisation et d'enseignement à distance déjà enclenché par son département.

Lancé en 2019, le Fonds sert depuis 2020 de puissants catalyseurs du développement et contribue à la mise en application de projets nationaux visant à une meilleure inclusion numérique dans un environnement des TIC en pleine évolution.

Grâce au Fonds plusieurs localités du Congo dites « zones blanches » car jusque-là non couvertes par un réseau mobile, ont été connectées et peuvent désormais utiliser la téléphonie mobile et accéder à d'autres services de communications électroniques, comme le mobile money, à des tarifs abordables et non discriminatoires.