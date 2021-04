Congo-Brazzaville: Budget 2021 - Un premier trimestre plutôt sombre

L'Inspection générale des finances (IGF) fait état d'une faible mobilisation des recettes publiques au cours de cette période. Plus inquiétant, la situation n'est pas prête de s'améliorer avec les dernières mesures arrêtées par l'Occident pour stopper la propagation du virus.

Entre janvier et mars 2021, la tendance est à la stagnation des recettes publiques. Dans une correspondance adressée au gouvernement de la RDC, l'IGF exprime officiellement ses vives préoccupations. Elle tire la sonnette d'alarme sur la faible mobilisation des recettes et le risque d'une dégradation de la situation au cours des prochains mois. En effet, les mesures arrêtées pour stopper la propagation de la covid-19 en Occident risque bel et bien d'avoir des répercussions néfastes sur l'économie nationale. La perspective d'une baisse plus accentuée des recettes risque bien de compliquer le travail du nouveau gouvernement.

Aussi l'IGF appelle-t-elle à plus de responsabilité dans l'exécution des dépenses publiques. Selon elle, tous les intervenants doivent éviter de prendre des décisions de nature à mettre à mal les finances de l'État qui « fonctionnent, à ce jour, avec un équilibre fragile ». Pour sa part, elle estime qu'un effort du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes fiscales et des finances publiques devrait impacter positivement sur la mobilisation des recettes de l'État et même la rationalisation des dépenses publiques. Il faut signaler que l'alerte de l'IGF entre dans le cadre de sa mission d'encadrer les finances publiques et de contrôler la situation financière des entreprises du portefeuille de l'État.