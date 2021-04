Congo-Brazzaville: Malemba-Nkulu - Les démarches de Paul Ngoy Nsenga aboutissent à la paie des enseignants

Après plusieurs mois sans être payés, les enseigants du territoire de Malemba-Nkulu ont enfin touché leurs salaires et primes, résultat des démarches menées par le député provincial Paul Ngoy Nsenga Binthelu.

Les enseignants du territoire de Malemba-Nkulu dans la province de Haut-Lomami ont finalement obtenu leurs salaires et primes retenus pendant plusieurs mois par la Banque Trust Merchant Bank (TMB) en raison de perte des cartes d'identité des bénéficiaires, ou encore de l'incohérence des noms sur les listes de paie. Il a donc fallu l'implication du député provincial Paul Ngoy Nsenga Binthelu qui a mené des démarches auprès des autorités compétentes afin que les arriérés de salaires, les primes et frais de fonctionnement, bloqués à la banque, soient versés aux instituteurs de trente-sept écoles de ce territoire.

L'élu local a successivement rencontré les autorités provinciales de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), le comité national et provincial de suivi de paie dans le Haut-Lomami, le ministre provincial de l'Education à Kamina (chef-lieu du Haut-Lomami). Paul Ngoy Nsenga a même obtenu l'implication du gouverneur ai du Haut-Lomami, Denis Ngoy Ngandu pour que cette situation soit finalement décantée. A ce sujet, l'enseignante Sarah Anzoyo Shimba, enseignant à Malemba-Nkulu a, au nom des enseignants de Malemba-Nkulu, vivement remercié le gouverneur intérimaire et le député provincial.

L'élu continue son plaidoyer sur la divagation des éléphants

Après la solution trouvée à propos de la paie des enseignants dans son fief, Paul Nsenga Ngoy Binthelu ne s'est pas reposé, se replongeant dans le dossier de la divagation des éléphants qui menacent la population de Malemba-Nkulu. Il y a quelques jours, affirme-t-il, un autre troupeau d'éléphants a été aperçu aux alentours du territoire, notamment à Kimba, quartier Kasolua. Ces pachydermes errent depuis deux semaines loin de leur milieu naturel qu'est le parc Upemba, et sèment la terreur au sein de la population. Depuis plusieurs années, les éléphants causent des dégâts multiples.

Depuis 2018 à ces jours, ils ont déjà causé 27 morts, 50 mille hectares de champs dévastés, plus de 70 mille élèves en déperdition scolaire, et cela a provoqué une forte précarité proche de la famine, la baisse de production agricole. Grâce à la gratuité de l'enseignement de base, plusieurs écoliers dont les parents ne pouvaient plus payer les frais scolaires ont été récupérés. L'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN)/Grand Katanga a été alerté sur la divagation des éléphants, et elle a pu déployer une équipe des éco-gardes sur le terrain qui est en train d'encadrer le retour des pachydermes dans le parc Upemba.

L'ICCN a recruté une centaine de jeunes qui ont été formés et sont déjà sur le terrain autour du parc pour veiller et contrer la divagation des éléphants. L'ICCN envisage aussi de lancer des programmes de développement locaux en faveur de la population environnante du parc Upemba, et intervient déjà pour les frais des funérailles en cas de mort des personnes victimes des éléphants, et pour des prises en charge médicales des blessés. La collaboration avec l'élu local, la population, l'ICCN et les autorités provinciales s'avère salutaire et permet de mettre rapidement la population en sécurité, Paul Ngoy Nsenga se félicite de cette collaboration.