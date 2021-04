Congo-Brazzaville: Ecotourisme - Fondation Eboko, un voyage solidaire et initiatique au cœur du Congo profond

interview

Le partage étant l'une des valeurs intrinsèques de la Fondation Eboko, les membres de cette plateforme associative issus de la diaspora organisent un voyage dit solidaire pour favoriser les échanges entre la diaspora et la population locale et poursuivre la construction d'Eco Akwa Village, un projet qui met en avant l'écotourisme. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo : Bonjour Mme Mavila, au cours de ce mois d'avril la fondation Eboko organisera un « voyage solidaire » au Congo, En quoi cela consiste-t-il ?

Vanessa Claude Mavila : Bonjour, ce voyage solidaire rime avec partage. Le but de cette initiative est de mettre en avant les rencontres humaines. A travers ce périple que nous voulons riche en expérience, nous souhaitons favoriser les rencontres, les échanges et les découvertes. Partager ce que l'on a et ce que l'on est... C'est également un voyage qui s'inscrit dans la poursuite du développement de notre projet écotouristique.

LDBC : Pourquoi lancer une telle initiative, quels sont les bénéficiaires et comment y participer ?

VCM: Nous avons lancé cette initiative afin de contribuer à renforcer les liens entre la diaspora et les populations locales. C'est une autre façon de voyager, en emportant avec nous des dons de tous genres : chaussures, habits, médicaments, produits d'hygiène... que nous distribuerons aux personnes les moins aisées.

Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de répondre à notre appel aux dons en contactant la Fondation Eboko par mail ou via l'application WhatsApp en enregistrant le numéro suivant : +33 7 81 25 14 40.

LDBC : Vous lancez cette initiative avec la participation des élèves de l'école André-Davesne, peut-on dire que faire participer les jeunes enfants à de telles actions est pour vous un moyen de leur communiquer certaines valeurs telles le partage ?

VCM : Effectivement. Il est très important pour nous d'impliquer les enfants dans nos différentes actions. Nous avons signé une convention de partenariat avec l'école André-Davesne et, outre la transmission des connaissances et la mise en place d'activités éducatives complémentaires aux élèves, dans le respect des projets de l'école, nous transmettons des valeurs humaines très importantes pour une coexistence sociale harmonieuse comme le respect, la tolérance, l'équité, la paix, la responsabilité...

LDBC : Au cours de ce séjour au Congo, vous poursuivrez la construction d'Eco Akwa Village, un concept 100% écologique. Expliquez-nous ce projet ?

VCM : Eco Akwa Eboko Village est un projet écotouristique aux portes de l'équateur à Eboko près de Makoua. Nous y construisons des cabanes traditionnelles mais également des cabanes en bambou. Interrompu puis fortement ralenti par la crise sanitaire que nous traversons, ce projet contient un programme d'initiation à la préservation de l'environnement et, à ce titre, pendant ce séjour, la construction de notre village se fera à travers un chantier participatif en éco-construction encadré par des professionnels du secteur. L'objectif reste le même : participer à la construction d'Eco Akwa Eboko Village tout en apprenant des uns et des autres dans la convivialité et le partage. Pour ce projet, nous avons également élaboré des activités d'éducation au développement durable comme la biodiversité, la santé en terre pygmée, l'importance de la protection des forêts du Congo, etc.