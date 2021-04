Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Chacun pour soi » de Josky Kiambukuta

Josky Kiambukuta a fait partie de l'attaque chant du mythique orchestre « Ok Jazz » dans lequel il composa, en 1983, sa mémorable chanson « Chacun pour soi ». Auteur prolifique, il a apporté un autre style de chant dans le répertoire musical congolais. Décédé le 7 mars 2021, Josky sera inhumé, selon son cadet Albert Kiambukuta, ce 3 avril.

« Chacun pour soi » est une œuvre musicale dans laquelle la partie chant débute par Josky et se termine par Luambo. Le refrain est une mise en garde d'une femme mariée contre les jaloux de son foyer : « bolingo ya ngai na papa suka se liwa oh mama. Basilisa se maloba ezali etinda ya Nzambe, ah iye mama oh mama, ah iyo mama oh mama ». « Notre amour demeurera jusqu'à ce que mort s'en suive. Quoique disent les gens, cela vient de Dieu ». Ici, la guitare solo, la rythmique, la basse, la batterie et les percussions sont respectivement assurées par Luambo, Michelino, Thoms, Boffi et Armando.

Selon le témoignage de l'auteur, ce morceau fut d'abord écrit pour le 10e anniversaire du mariage de Bisengami, l'ami de Josky en 1983. Il est devenu par la suite une ode au couple présidentiel Mobutu. En effet, au cours de cette même année, intervient également le troisième anniversaire du mariage du président Mobutu avec sa femme maman Bobi Ladawa. Il incombait à Luambo Makiadi de leur composer une mélopée. Josky qui avait déjà composé un titre en faveur de son ami va être contacté par Franco pour réétudier cette chanson. Dans sa première partie vocale Franco chante : « mbula misato ya libala tofandi na papa, ba brouillard eleki. Papa na ngai, papa na bino, papa na biso nyoso ». « Trois ans de mariage que nous avons totalisés avec mon mari, les brouillards sont passés. Il est mon papa, votre papa, notre papa commun ». Pendant la célébration de cet heureux anniversaire qui eut lieu à la Nsélé, le président Mobutu, à l'écoute de cette aubade fut totalement émerveillé et exigea que l'on en rejoue plus de trois fois.

Notons que cet air avait été rendu populaire par Luambo qui le jouait souvent pendant ses nombreux concerts. Il est parvenu même à le remixer sous le titre : « Likambo ya nga na Papa ». Dans cette nouvelle version, le rythme est très accéléré, les couplets chantés par Josky sont biffés. Seuls ceux de Luambo y figurent. Franco explose dans son instrument de prédilection ses jeux de guitare sont brillants. C'est ce qui a conduit beaucoup des mélomanes à penser qu'il en était l'auteur.

Né le 14 février 1949 à Ngombe-Matadi, en RDC, Joseph Augustin Kiambukuta Londa débute sa carrière dans African Star d'Alexis Mombito, à la fin des années 1960. Il intègre l'African Fiesta Sukisa en 1969. Il est dans l'orchestre Continental en 1971. Il intègre l'Ok Jazz en 1973. Pendant qu'il est dans l'Ok Jazz, il fait un zong zing avec Mayaula et Youlou Mabiala (le trio Mamaki). Il récidive en 1981 avec Djo Mpoy et Diatho Lukoki (Canon du Zaïre). En 1993, il est cofondateur de Bana Ok.