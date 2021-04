Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Moussou Sora : « Les femmes ont besoin d'être soutenues en Afrique »

interview

Promotrice de la marque « Royal Swan », Moussou Sora est une entrepreneure d'origine malienne. Passionnée, amoureuse de la mode et influenceuse sur les réseaux sociaux, elle s'est fait une renommée et a réussi à percer sur le marché du textile et de la beauté en Afrique et dans le monde ; et ce, par le biais du e-commerce. Dans cette interview, elle nous partage son expérience.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C) : Vous êtes connue à travers vos différents postes sur les réseaux sociaux. Le public congolais aimerait savoir qui est réellement Moussou Sora.

Moussou Sora : Je me nomme Moussou Sora, femme entrepreneure de nationalité malienne et créatrice de la marque « Royal Swan ». Imposante et déterminée, je suis mère d'une merveilleuse petite fille âgée de 6 ans. En effet, j'ai débuté ma carrière en tant qu'influenceuse et c'est de là que j'ai décidé de créer ma marque qui totalise aujourd'hui deux ans d'existence.

L.D.B.C. : Vos deux sœurs notamment Diaba et Koudeidja Sora et vous êtes dénommées les sœurs Kardashian du Mali. Etes-vous influencées par cette famille américaine ?

M.S : Cette appellation nous a été attribuée par la presse. Cela part certainement de l'influence que nous avons sur les réseaux sociaux car nous sommes beaucoup suivies non pas seulement au Mali mais également partout ailleurs.

L.D.B.C. : Quelle personne ou personnalité vous inspire le plus au monde ?

M.S : Premièrement, je m'inspire de nous, c'est-à-dire mes sœurs et moi. Pour ce qui est du niveau international, il y a la famille Kardashian que j'aime parce que c'est une famille qui est ancrée dans les valeurs et liens familiaux. J'aime la complicité qu'elle dégage et surtout l'amour qu'elle accorde aux attributs familiaux.

L.D.B.C. : Présente aujourd'hui à Brazzaville, qu'avez-vous apporté aux Congolais ?

M.S : Le choix de venir au Congo-Brazzaville n'est pas un hasard. Cela fait deux ans que j'ai créé ma propre marque dénommée « Royal Swan », qui aujourd'hui est bien développée au Mali.

Avec mon équipe, nous avons donc débuté le projet « Royal Swan Afrique », qui a pour objectif la commercialisation de mes produits en dehors du Mali. En vue de promouvoir mes produits afin de mieux les faire connaître, j'ai décidé de débuter ma tournée dans les deux Congo, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, car le constat est qu'au niveau de notre site web plusieurs ventes s'orientent vers ces deux pays. Nous envisageons l'installation des produits au Congo afin de faciliter l'accès aux acheteurs congolais qui n'avaient que le site web comme repère. Dans cette lancée, une vente privée sera organisée, le samedi 3 avril, au Radisson Blu.

L.D.B.C. : Parlant de votre marque, que signifie Royal Swan ?

M.S : « Royal Swan » veut dire Cygne Royal en français. L'attribution de ce nom est due au fait que j'ai toujours été inspirée par le cygne royal, qui est élégant, raffiné et très classe. Vous constaterez que dans toutes mes créations, il y a une touche raffinée et d'élégance. « Royal Swan » est une marque de vêtements, d'accessoires et de parfums.

L.D.B.C. : D'où viennent les produits que vous commercialisez ?

M.S : Les produits de la marque « Royal Swan » sont dans la tendance moderne et confectionnés un peu partout dans le monde, notamment en Turquie, en Inde ou en Chine, puis exportés au Mali. Nous avons également des produits made in Mali, à savoir des bracelets. Je viens également de lancer ma toute première collection de parfums pour homme, dénommée « Suis-moi », fabriquée en France dans la tradition de parfumerie française de luxe.

L.D.B.C. : Quelle est votre conception du leadership féminin ?

M.S : Lancée depuis deux ans dans le monde entrepreneurial, je peux dire qu'être une femme entrepreneure en Afrique, particulièrement au Mali, n'est pas chose facile. Vous savez, une femme doit souvent assumer plusieurs rôles à la fois, notamment être mère et cheffe d'entreprise dans mon cas. Le leadership féminin en Afrique est encore à ses premières heures ; ce qui freine d'un côté l'évolution féminine et de l'autre le développement de notre beau continent. Les femmes ont besoin d'être soutenues en Afrique.