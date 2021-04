Congo-Brazzaville: Marchés pirates - Un moratoire d'un mois accordé aux commerçants

Les vendeurs sont conviés, dans ce délai, à leur relocalisation vers les marchés provisoires créés dont Kabinda, Kalembelembe, Rail sur ex-24 novembre et Huileries, dans le cadre du processus de la réhabilitation et la modernisation du Marché central de Kinshasa.

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a échangé, le 31 mars, dans la salle polyvalente de l'Hôtel de ville, avec les riverains et vendeurs des marchés pirates créés sur des avenues Kato, Lowa, Rwakadingi, Itaga, Kilosa et autres. Leur entrevue avec l'autorité urbaine a tourné autour de leur déguerpissement de leurs lieux de négoce, qui rentre dans le cadre du processus de modernisation du marché central et conformément aux instructions du gouverneur de la ville, qui avait exigé de dégager toutes les avenues riveraines de ce lieu de négoce, dans le souci d'y faciliter la circulation.

Ces commerçants ont encouragé cette initiative du maire de la ville visant la réhabilitation du Marché central. Ils sont, par ailleurs, relevé à l'attention du chef de l'exécutif provincial, l'insalubrité constatée dans ces différents marchés, notamment à Kato « où des tas d'immondices concurrencent les niveaux des maisons d'habitation ».

A ses hôtes, le gouverneur Gentiny Ngobila a commencé par expliquer sa vision pour la ville de Kinshasa, avant de les sensibiliser au sens de responsabilité dans l'assainissement de leurs milieux de vie et d'activités. L'autorité urbaine a, en outre, présenté à ces commerçants les avantages de la construction d'un nouveau marché central de Kinshasa dont la capacité d'accueil prévue est de soixante-deux mille étals et cinq cents magasins. « Nous devons aussi dégager les avenues Kato, Lowa, Rwakadingi, Itaga, Kilosa et d'autres. C'est pour permettre la reprise d'une bonne circulation des personnes ainsi que des véhicules », a expliqué Gentiny Ngobila.

C'est dans cette optique que le gouverneur de la ville a dit accorder un moratoire d'un mois à ces commerçants des marchés pour quitter ces lieux et se relocaliser dans des marchés provisoires construits notamment à Kabinda, Kalembelembe, Rail sur ex-24 novembre et Huileries. Le gouverneur Ngobila a également annoncé la création d'autres marchés provisoires, pour continuer à relocaliser les vendeurs, en attendant la fin des travaux du marché central de Kinshasa dont la capacité permettra d'accueillir tout le monde.

La production et l'usage du sachet restent interdits

A cette même occasion, le chef de l'exécutif provincial a sensibilisé ces commerçants et riverains à l'interdiction de l'usage et de la vente d'eau en sachet sur toute l'étendue de la capitale. Rappelant, par ailleurs, que les bourgmestres et leurs adjoints venaient d'être formés comme officiers de police judiciaire, Gentiny Ngobila a promis des sanctions et surtout des interpellations des récidivistes par ces autorités municipales.