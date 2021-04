Madagascar: Evènement - La « Star Tour » exclusivement en ligne

Malgré les contraintes imposées par la pandémie de la Covid-19, la fête sera au rendezvous avec le traditionnel « Star Tour ». Mais sur facebook.

FESTOYER et célébrer avec les moyens du bord, le temps de ce week-end pascal durant lequel l'évènement est habitué à créer des liesses populaires à Antsirabe. C'est dans cette optique que la prochaine édition de l'incontournable « Star Tour » propose une programmation toujours à la hauteur des précédentes éditions, ou presque.

Face à une scène culturelle et au secteur de l'événementiel plongés une nouvelle fois dans la tourmente à cause de cette pandémie persistante, toutes les alternatives sont les bienvenues pour illuminer tant bien que mal le quotidien de tout un chacun. Ainsi, s'il est plus qu'évident que ce sera une fois encore des plus difficiles d'organiser et de fédérer du monde au cœur même de la ville d'Eaux cette année, autant proposer une nouvelle approche à la fois moderne et toujours aussi préventive face à la propagation du coronavirus.

Ainsi, la Star a pris les devants en optant pour le désormais indispensable événement en ligne, exclusivement sur facebook, afin de rassembler tous les férus des festivités du « Star Tour ».

Un esprit festif intact

Les 4 et 5 avril, concerts et diverses animations musicales égayeront les pages facebook des trois grandes marques actuelles de la brasserie.

État d'urgence sanitaire oblige, les organisateurs ont tenu à revoir leur programmation pour cette saison. À l'instar de tous ceux qui s'activent dans le milieu culturel et événementiel, la Star aurait préféré pouvoir célébrer autrement Pâques, mais mieux vaut prévenir que guérir. Contrairement à l'année dernière, il n'est cependant plus aussi facile pour les artistes de proposer aussi aisément des événements gratuits en ligne, même si cela contribue à leur visibilité. Sauf évidemment, si de grandes enseignes comme la Star soutient ces initiatives.

Comptant parmi les privilégiés à pouvoir assurer autrement leur agenda pour ce week-end pascal, Samoëla et Tence Mena donnent rendez-vous, dans le cadre de ce « Star Tour en ligne », à leurs fans sur la page « THB Madagascar Officiel », ce 4 avril à partir de 16 heures, pour un concert inédit. Le lendemain sur la page de « Chill Madagascar », la charmante Johane et la bande à Fy Rasolofoniaina, Tarika Reko, convient les mélomanes à les retrouver, à partir de 15 heures.

Entretemps, la page « Eau vive » accueillera aussi une animation Zumba Fitness dans la matinée du 5 avril, tandis que Barhone, Teejay Jerry et Cyemci animeront continuellement le public tout au long de ces journées. Bref, une édition particulière en perspectives, qui insiste et met un point d'honneur à nous inviter à rester chez nous.