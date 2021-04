Madagascar: Le groupe Filatex - Soutien à l'édition du livre « Diary Nofy »

Le livre de conte Diary Nofy sera diffusé dans les écoles primaires publiques de la capitale. Le groupe Filatex accorde une importance particulière à l'éducation et à la petite enfance. « Conscient de l'importance de la culture, et particulièrement de la lecture, en termes d'éducation, le groupe soutient l'action menée par la CUA et l'ONG Teach for Madagascar (..) », note une communiqué de groupe.

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire », Victor Hugo, discours d'ouverture du congrès littéraire, 1878. Un livre vendu permettra l'édition de cinq autres livres. Sur cette lancée, le groupe Filatex a acheté plusieurs livres et en a fait don à quelques organisations comme l'orphelinat Tokotelo, l'ONG Yanuma, l'ONG Les écoles du monde et l'ONG Accion Baobab via son centre La Casa de Los Ninos.

Le Diary Nofy est un recueil d'histoires pour enfants. Les cinq meilleures histoires qui ont été distinguées lors d'un concours national d'écriture de nouvelles qui s'est tenu en octobre de l'année 2019 ont été rassemblées dans ce livre. C'était une possibilité d'éveil de la curiosité et de l'imagination pour chaque enfant. Le titre du livre signifie littéralement livre de rêves.