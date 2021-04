Madagascar: Chocolaterie Ecole Edenia - Des formations pour les passionnés et les artisans chocolatiers

Les futurs formateurs au sein de la Chocolaterie Ecole Edenia accompagnés par leur directeur, Achille Rajerison.

Créée en 2020 par l'association SOAMADA en collaboration avec ASASOA France-Madagascar, la Chocolaterie Ecole Edenia, sise à Nanisana, est la première école de formation professionnelle de chocolatiers agréée par l'Etat à Madagascar.

« Cette école offre diverses formations à l'endroit des particuliers passionnés qui n'ont jamais connu le métier de chocolatier jusqu'aux artisans chocolatiers qui veulent se professionnaliser. Notre objectif consiste à soutenir les artisans chocolatiers afin de contribuer à la transformation locale de nos matières premières dont le cacao qui a une renommée internationale de par sa qualité. Ce qui permettra non seulement de créer des emplois mais aussi de la valeur ajoutée pour le pays tout en valorisant le « Vita Malagasy » », a expliqué Achille Rajerison, le directeur de la Chocolaterie Ecole Edenia, lors d'une journée porte-ouverte qui a eu lieu dernièrement dans son enceinte.

Trois types de formation. Cet événement a été organisé par cette entité avec la contribution de la première promotion des apprenants qui seront plus tard des formateurs. « Ce sont des étudiants sortants de l'INTH (Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie) et des ingénieurs agronomes sortants de l'Université d'Antananarivo. Leurs créations ont d'ailleurs fait l'objet d'une vente-exposition dans le cadre de cette journée porte ouverte », a-t-il fait savoir. Une affluence de visiteurs y a été ainsi observée. Ils sont venus successivement en groupes de cinq à six personnes, ce qui a permis de respecter les gestes barrières tout au long de la journée. Bon nombre d'entre eux s'intéressent à la formation en chocolaterie au sein de l'école Edenia. Celle-ci prodigue trois types de formation : La première formation est une formation professionnelle d'une durée de trois mois visant à accompagner les artisans chocolatiers à se professionnaliser ou les particuliers à créer leur propre entreprise dans la filière chocolat. Aux termes de leurs études, ils seront sanctionnés d'un diplôme reconnu par l'Etat.

Atelier émotion. En outre, une formation d'une semaine est également dispensée à toutes les personnes qui désirent s'imprégner de la filière chocolat. Ces dernières pourront maîtriser les bases de la production de variétés de chocolat. Et enfin, le troisième type de formation est un atelier émotion dédié aux enfants, jeunes et adultes. A cette occasion, ceux-ci apprendront l'hygiène et les techniques de base et de moulage. Ils pourront faire leurs propres créations et décorations tout en apportant avec eux les produits finis. Ce type de formation est très prisé par les visiteurs lors de cette journée porte-ouverte. Il est à noter que la plupart des formations prodiguées par la Chocolaterie Ecole Edenia constituent des formations pratiques au sein de son propre laboratoire comportant des matériels répondant aux normes internationales.

Goût naturel. Pour en revenir aux créations des futurs formateurs de cette école, une large gamme de variétés de chocolats ont été mises en vente-exposition dans le cadre de cet événement. On peut citer, entre autres, les chocolats à base de ravintsara, de café, de cointreau, d'amandes, de thé, de rhum, de miel, de coco, de litchi et de gingembre. « Les visiteurs en raffolent surtout à l'approche des fêtes pascales. On se démarque par le goût de nos produits finis. En plus, ce sont tous des chocolats 100% naturels, sans conservateur et sans matière grasse et ne contenant pas d'arachide. Nous utilisons des produits locaux et faits-maisons comme le miel et le rhum. Par ailleurs, nos créations constituent également une découverte pour les visiteurs. En effet, nous avons présenté des chocolats en forme de sculptures de femmes et bien d'autres. Il y a également des truffes, des feuilletés de chocolats et divers bonbons chocolats », a exprimé Emma Andriatsimahafotsy, membre administratif de la Chocolaterie Ecole Edenia.