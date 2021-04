Madagascar: Attaque à main armée à Ambodimita - Une course-poursuite avec la police fait deux morts

La route était bloquée pendant des minutes.

Série noire pour les habitants d'Ambodimita hier, une voiture a été la cible d'une spectaculaire attaque. Des coups de feu ont résonné sur les lieux et deux bandits abattus par la police. Quatre hommes armés ont perpétré cette attaque à l'aide de deux motos. Alors que le butin reste indéterminé, les policiers assurent que l'opération a totalement échoué en raison du dispositif pris par la police du SAG et du BC 4. Il était aux alentours à 16 heures 30 minutes, quand quatre bandits armés ont tenté de braquer une automobile en provenance de 67 ha hier en fin d'après-midi. Arrivés à Ambodimita, les braqueurs étaient à bord de leur moto et ont barré la route de la voiture de marque « Kango » pour dérober l'argent liquide qui se trouvait dans la voiture.

Selon l'information, il s'agit d'une automobile qui devait effectuer un versement.Ces bandits étaient déjà recherchés par la police et ils étaient suivis de près depuis quelque temps. Non loin d'eux, les policiers les ont tout de suite interceptés et ont agi avec professionnalisme. Les malfrats ne se sont pas rendus facilement, déterminés, ils ont tiré sur les policiers et ont pris la fuite après un échange de tirs qui a duré quelques minutes. L'affrontement a été violent. La voiture de la police était criblée de balles. Deux bandits ont été tués sur le coup . Un autre arrêté, et un autre, malgré ses blessures, a fini par s'enfuir à bord d'une moto, sans aucun butin. Ce dernier détenait une arme Kalachnikov. Au moment de la course poursuite avec les forces, les bandits ont fait tomber un pistolet automatique, et plusieurs balles sur les lieux du braquage.

Une enquête est en cours pour tenter de retrouver l'autre bandit toujours en cavale. Des témoins ainsi que des caméras de surveillance ont par ailleurs filmé les faits. A l'approche des fêtes de Pâques, les mouvements d'argent liquide comme les versements réalisés par les voitures d'entreprises ou de particuliers entraînent un regain d'activités des braqueurs. Les voitures transportant de l'argent liquide sont régulièrement prises pour cible dans la capitale. Des opérations perpétrées par plusieurs équipes, dont certaines ont été démantelées par la police.