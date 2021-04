Madagascar: Education - Le Groupe Filatex soutient l'édition du livre « Diary Nofy »

L'éducation est un secteur clé pour le développement d'un pays.

Conscient de cet enjeu, le Groupe Filatex est engagé dans l'éducation et à la petite enfance à travers ses nombreuses actions auprès des établissements scolaires publics que ce soit en matière d'infrastructures, de dotation en fournitures scolaires et en cantine scolaire. « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire », c'est le discours d'ouverture du congrès littéraire en 1878. Soucieux de l'importance de la culture, et particulièrement de la lecture, en termes d'éducation, le groupe soutient l'action menée par la Commune Urbaine Antananarivo (CUA) et l'ONG Teach for Madagascar, pour l'édition du livre de contes « Diary Nofy », qui sera distribué dans les EPP.

Un livre vendu permettra l'édition de cinq autres livres. Le Groupe Filatex a donc acheté plusieurs livres et en a fait don à quelques organisations entre autres l'orphelinat Tokotelo, l'ONG YAMUNA, l'ONG Les écoles du monde et l'ONG Accion Baobab via son centre La Casa de Los Ninos. Cette action entre dans le cadre des actions sociales du Groupe surtout en faveur de la future génération à Madagascar.