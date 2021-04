Madagascar: Président du Sénat - Un soutien sans faille aux barea

interview

A sa descente de l'avion en provenance de Toamasina après avoir assisté au match opposant Madagascar et Niger, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a bien voulu nous livrer sa réaction et son opinion quant à l'avenir des Barea, dans le cadre d'une interview.

Monsieur le président du Sénat, ce match entre Madagascar et le Niger vous a-t-il déçu ?

Mais pas du tout ! Vous savez, avec les Barea qui ont mal vécu le confinement, contrairement aux équipes du Niger ou de l'Ethiopie, nous avons été handicapés en n'ayant pas pu retrouver notre niveau de jeu d'avant la crise sanitaire. En plus, en absence de deux joueurs clés en attaque, à savoir, Anicet et llaimahiratra ainsi que la blessure de deux piliers de la défense centrale avec Fontaine et Jeremy Morel, tous ces problèmes désavantagent notre équipe et expliquent ces résultats.

Le choix tactique du coach vous semble-t-il critiquable ?

Vous savez, une citation bien française nous enseigne à juste titre que « même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ! ». L'entraîneur Nicolas Dupuis se devait de composer avec les joueurs disponibles. Et n'importe quelle bonne équipe du monde peut perdre en Ethiopie avec cette chaleur accablante et cette atmosphère insoutenable. A Barikadimy, deux occasions de but toutes faites ont échoué sur le gardien de but nigérien. En plus, l'ambiance d'avant match était tout sauf sereine. Des polémiques qui n'ont rien à voir avec le foot inondent les réseaux sociaux. Le coach et les joueurs ont vraiment besoin d'un climat serein et apaisé avant d'affronter des grands matches.

Pensez- vous qu'il est temps d'écarter les anciens joueurs ?

Mais pas du tout ! Beaucoup de nos anciens joueurs ont encore de belles années devant eux.

L'intégration des jeunes joueurs locaux ne peut que renforcer l'équipe des Barea.

Quel est alors votre point de vue sur l'avenir des Bareas ?

J'ai bon espoir pour l'avenir des Barea. Nous constatons tous que notre équipe a bien négocié cette période charnière difficile, une phase transitoire incontournable où il fallait coûte que coûte rajeunir notre équipe nationale. L'absence non souhaitée de certains titulaires lors des derniers matchs a permis de faire jouer des jeunes joueurs très prometteurs comme Rajo et Rayan Raveloson entre autres. La passation d'expériences se fait naturellement entre anciens et jeunes joueurs. En outre, j'estime que les Bareas ont fini la traversée de cette période de turbulence difficile. Même les meilleures équipes du monde comme le FC Barcelone redoutent cette phase de rajeunissement et de restructuration. Je pense sincèrement - et je suis convaincu - que les Barea ne peuvent que remonter la pente maintenant et retrouver le sommet.

L'éliminatoire de la coupe du monde en juin sera une occasion pour montrer aux yeux du monde entier que l'équipe nationale malgache est redevenue redoutable et compétitive. J'apporte ainsi un soutien sans faille aux Barea !