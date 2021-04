Afrique: Santé - Les vaccins Covid-19 sont moins sûrs que les autres vaccins

C'est la conclusion d'un rapport d'enquête qui vient de paraître sur les perceptions de l'inoculation dans 15 pays africains. Les répondants avaient tendance à considérer les nouveaux vaccins Covid-19 comme moins sûrs que les autres vaccins.

Seule l'Éthiopie - avec la plus forte proportion de personnes disposées à se faire vacciner contre le Covid-19 (94%) - a fait exception. 14% des personnes jugeaient les vaccins dangereux en général, tandis que seulement 12% pensaient que les vaccins Covid-19 ne sont pas sûrs. Au bas du spectre, seuls 59% des répondants en RD Congo étaient prêts à se faire vacciner contre le coronavirus, selon les données de l'enquête. Conduite par Opinion Research Business International (ORBI) en collaboration avec le Vaccine Confidence Project (VCP) de la London Scholl of Hygiene & Tropic Medicine pour le compte des Centres africains et de prévention des maladies (CACPM), l'étude a interrogé 15000 personnes dans 15 pays sur leurs opinions sur les vaccins Covid-19 entre août et décembre 2020.

Les personnes les plus âgées et celles vivant dans les zones rurales disposées au vaccin anti-covid-19

Les hommes plus âgés et les personnes vivant dans les zones rurales étaient plus disposés à se faire vacciner contre la Covid-19. 79% des répondants accepteraient un vaccin jugé sûr et efficace. En comparaison, des études menées aux États-Unis en décembre ont révélé que moins de la moitié des adultes prévoyaient de se faire vacciner contre la Covid-19, une augmentation par rapport à 39,4% trois mois plus tôt. En fait, 87% des Éthiopiens ont déclaré qu'ils étaient désormais plus susceptibles de se vacciner en général en raison de la pandémie de Covid-19, près de la moitié des personnes interrogées dans tous les pays étudiés affirmant la même chose.

Scepticisme envers le vaccin Covid-19 chez les jeunes, les chômeurs et les urbains

Le scepticisme envers un vaccin anti-Covid-19 était élevé parmi certains groupes démographiques. Les jeunes, les chômeurs et les habitants des villes étaient plus sceptiques à l'égard des vaccins contre la Covid-19. Les femmes ont montré des niveaux plus élevés de confiance dans le vaccin en général, mais ont signalé plus de scepticisme à l'égard d'un vaccin anti-Covid-19. Plus de 50% des répondants ont déclaré qu'ils estimaient que la menace du virus était exagérée - une tendance plus prononcée au Niger, au Soudan et au Nigéria, où on signalait moins de respect des mesures de protection telles que le lavage des mains. Les théories du complot - affirmant que la Covid-19 est d'origine humaine ou qu'il n'existe pas du tout, par exemple - varient d'un pays à l'autre.

La Covid-19, un événement planifié par un acteur étranger

49% de personnes interrogées pensent que la Covid-19 est un événement planifié par un acteur étranger, et 45% pensent que des Africains sont utilisés comme "cobayes" dans les essais de vaccins. Plus de la moitié des personnes s'estiment mal ou pas du tout informées sur le développement des vaccins. "En ce qui concerne le renforcement de la confiance, c'est un travail qui doit être continu, et c'est tout notre travail", a déclaré John Nkengasong, directeur d'Africa CDC.

Plusieurs pays européens ont arrêté l'utilisation du vaccin AstraZeneca suite à des rapports de caillots sanguins. En Afrique, la RD Congo a emboîté le pas, reportant son déploiement après avoir reçu 1,7 million de doses via la Facilité Covax. Auparavant, l'Afrique du Sud avait annoncé une pause temporaire du vaccin après avoir révélé qu'il offrait une protection minimale. Depuis que l'enquête a été menée, les pays africains ont commencé des campagnes de vaccination, principalement en utilisant des doses du vaccin développé par AstraZeneca reçues dans le cadre de l'initiative mondiale Covax. Pour John Nkengasong, d'autres enquêtes seraient nécessaires à mesure que les déploiements se poursuivent à travers le continent.

Les pays occidentaux sèment le doute sur le vaccin AstraZeneca

L'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, Chypre et les Pays-Bas ont depuis annoncé leur intention de continuer à utiliser le vaccin après que l'Autorité médicale européenne l'a jugé sûr et efficace. Les responsables de la santé américains ont averti qu'AstraZeneca aurait peut-être inclus des informations obsolètes dans les résultats des essais de son vaccin, jetant le doute sur les taux d'efficacité publiés. La pause des pays européens "ne sera clairement pas utile... pour renforcer la confiance du public dans l'utilisation de ce vaccin particulier et d'autres vaccins", a souligné John Nkengasong. Ajoutant : "Bien que ces développements soient malheureux, ils ne sont pas non plus inhabituels".

"Nous l'avons vu lors de la pandémie de Vih. Nous l'avons vu dans la situation d'Ebola. Lorsque les vaccins ont été introduits pour la première fois contre Ebola, il n'était pas évident que les communautés allaient les recevoir", a rappelé John Nkengasong, qui a prédit que l'hésitation initiale à recevoir les vaccins sera suivie d'une plus grande confiance à mesure que davantage de personnes seront vaccinées.