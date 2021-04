Afrique: Réunion du Comité executif de la CAF - La CAN tient sa date, le Maroc les finances, l'Afrique du Sud le marketing

La CAN Cameroun 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022. La décision a été prise ce mardi 30 mars par le Comité exécutif de la CAF qui s'est réuni en visioconférence sous la présidence de Patrice Motsepe. Une occasion saisie par le nouveau boss du football africain pour récompenser ses souteneurs. Ainsi, le Président de la Fédération Somalie de Football, Abdigani Said Arab a été coopté au sein du ComEx de la CAF. Hany Abou Rida (Egypte) et Pinnick (Nigeria) intègrent le comité d'urgence. Quant à Fouzi Lekjaa (Maroc), il conserve son poste d'argentier de la CAF. Enfin, Daniel Alexandre Jordaan (Afrique du Sud) en tant que Conseiller, aura la charge des concours et du marketing à la présidence.

Du 9 janvier au 6 février 2022 ! C'est la période retenue enfin par le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) pour l'organisation du tournoi final de la CAN Cameroun 2021. La décision a été approuvée à l'unanimité, informe un communiqué de l'instance dirigeante du football continental. L'édit précise également le tirage au sort est prévu le 25 juin 2021.

LES INFRASTRUCTURES, PRINCIPALES PRIORITES DE LA CAF

L'autre point qui a été abordé par les membres du ComEx est relatif aux infrastructures. Sur ce, le Secrétaire Général, souligne le communiqué, a remis «un rapport à l'EXCO sur l'état de dégradation des infrastructures du continent africain qui n'offrent pas ou plus les garanties et aptitudes pour accueillir les compétitions de la CAF, en particulier la Coupe d'Afrique des Nations». C'est ainsi qu'il a été convenu que l'amélioration de plusieurs infrastructures sera une «priorité» pour la CAF et un plan détaillé sera présenté à court terme. Il a également indiqué, concernant les défis posés par les tests COVID-19 et PCR actuellement requis lors des compétitions, que des discussions ont été engagées pour mettre en place - en collaboration avec l'OMS - des organismes indépendants chargés de réaliser les tests, avant les matches, ce notamment dans la perspective de la CAN Cameroun 2021.

ABDIGANI SAID ARAB COOPTE ; FOUZI LEKJAA GARDE L'ARGENT ; HANY ABOU RIDA ET PINNICK INTEGRENT LE COMITE D'URGENCE

Un autre fait marquant de cette réunion tenue par visioconférence ce mardi 30 mars en présence de Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général et présidée par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a été la cooptation. Le Président de la Fédération Somalie de Football, Abdigani Said Arab, intègre le Comité Exécutif de la CAF. Quant à Fouzi Lekjaa, il a été reconduit dans ses fonctions de Président du Comité des Finances de la CAF. Au même moment Hany Abou Rida (Égypte) et Amaju Melvin Pinnick (Nigéria), eux, sont cooptés en tant que membres du Comité d'urgence de la CAF.

Par ailleurs, le Président Patrice Motsepe a informé le Comité exécutif de la nomination de deux conseillers: M. Jacques Bernard D. Anouma (Côte d'Ivoire) en tant que conseiller spécial principal auprès du président ; et son compatriote et non moins directeur de campagne, Dr Daniel Alexandre Jordaan (Afrique du Sud) en tant que conseiller en charge des concours et du marketing à la présidence. Enfin, le Secrétaire Général a informé le Comité Exécutif de la mission d'audit initiée par le Cabinet PwC au siège de la CAF et dont les résultats sont attendus début mai 2021.