Angola: Les voies de la paix en Angola

Luanda — Le 4 avril 2002, il y a exactement 19 ans, l'Angola enterrait définitivement l'un des conflits armés les plus anciens de l'histoire de l'humanité, avec un bilan catastrophique en vies humaines et en dommages matériels.

Les données disponibles indiquent un solde de plus de 500.000 morts, entre militaires et civils, y compris les enfants, en plus de pertes économiques incalculables.

On estime que les affrontements militaires ont laissé un solde de 4,28 millions de personnes déplacées, soit un tiers de la population, et 1,7 million de réfugiés, principalement dans des pays voisins tels que la République démocratique du Congo (RDC), la Namibie et la Zambie.

Selon les Nations Unies, environ 15 millions de mines terrestres ont mutilé près de six millions de personnes et rendu l'agriculture, l'élevage et le tourisme local non viables.

Ce fut près de 27 ans de guerre, décrite comme la plus meurtrière et la plus prolongée d'Afrique, avec seulement deux intervalles de paix relative, en 1991-1992 et 1994-1998.

Le premier interrègne, depuis le début de l'indépendance nationale, en 1975, apparaît avec les Accords de Bicesse de 1991 et le second, avec l'Accord de Lusaka de 1944.

Les intérêts antagonistes, entre les nationalistes angolais qui entendaient rendre le pays véritablement indépendant et ceux qui, en revanche, visent l'occupation étrangère de l'Angola sont à l'origine du conflit.

Cette confrontation résume les véritables racines de la tragédie, qui a emporté des familles entières avec elles et laissé le pays en ruines.

En fait, les forts désaccords entre les groupes nationalistes impliqués dans la guerre anticoloniale et la lutte pour le pouvoir, le manque de préparation du colon à la transition et les effets de la guerre froide ont eu une grande influence sur le déclenchement du conflit.

À cet égard, les observateurs soulignent que les nationalistes se sont révélés incapables de travailler ensemble, d'où ils ont lancé une course désespérée à la suprématie, avant la date fixée pour l'indépendance, le 11 novembre 1975.

A titre d'exemple, le non-respect de l'Accord d'Alvor, qui a jeté les bases de la transition du pouvoir entre la puissance colonisatrice (Portugal) et les trois mouvements de libération alors reconnus (MPLA, UNITA et FNLA), est souvent cité.

Daté du 15 janvier 1975, le document visait à formaliser un cessez-le-feu général et à créer un gouvernement de transition, intégré à parts égales par des représentants des trois mouvements et du Portugal.

L'Accord d'Alvor a établi, pour l'essentiel, les élections générales d'octobre 1975 et la proclamation d'indépendance le 11 novembre de la même année, entre autres clauses du pacte célébré dans la région portugaise de l'Algarve.

Cependant, après avoir vu «le jour», avec la prise de fonction du gouvernement assermenté le 31 janvier, le pacte n'a pas porté ses fruits, entraînant le départ brusque des Portugais.

Face à ce scénario, la position stratégique de l'Angola en Afrique australe a fait du pays l'un des espaces les plus désirables de confrontation entre les mentors de la guerre froide (1947-1991).

A cette époque, et loin de rivaliser pour contrôler les ressources naturelles, le bloc socialiste, dirigé par l'ex-Union soviétique (URSS), cherchait essentiellement à implanter son système politique dans le monde et à étendre son influence.

De l'autre côté du fleuve, le monde occidental, avec les États-Unis (USA) de Gerald Ford en tête, pariait sur la fin du communisme, à tout prix et par tous les moyens.

Les trois mouvements de libération, exposés comme des proies faciles, incompris mais sans moyens propres de marcher seuls, tournés vers l'extérieur les mains tendues, le MPLA finissant par s'allier avec le bloc socialiste et les deux autres du côté opposé.

Il est clair que le critère de ces alliances est plus proche de l'état de nécessité des deux côtés que, proprement, des véritables convictions idéologiques de ses partenaires (bloc communiste et bloc occidental).

Ce n'est qu'alors que l'on peut expliquer que le MPLA a officialisé son option socialiste et sa transformation en parti marxiste-léniniste, seulement en 1978, trois ans après la proclamation de l'indépendance, dans un contexte politique d'extrême tension.

C'est aussi la seule façon d'expliquer que, même avec l'abandon ultérieur du marxisme-léninisme par le MPLA, présenté comme la principale raison de son opposition, l'UNITA a continué à se battre, augmentant même l'intensité de son opposition militaire.

Il est donc factuel que même après la disparition du «danger» communiste dans le pays, après la fin de la guerre froide, les Angolais ont continué à tourner le dos et à se suicider aveuglément, à l'exception du retrait des hommes du FNLA.

Mais, au début, le même argument de lutte contre le communisme a alimenté l'antagonisme viscéral et les affrontements violents, qui ont abouti à trois proclamations unilatérales d'indépendance, respectivement, à Luanda, Huambo et Ambriz.

Par Frederico Issuzo

