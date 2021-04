Gabon: Covid-19 - Le regard du RPM sur la compagne de vaccination nationale

La compagne de vaccination nationale contre la pandémie du Covid-19 se poursuit au Gabon. Lors de sa conférence de presse animée ce jeudi 1er avril 2021 à Libreville, Alexandre Barro Chambrier et le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) déplorent que des campagnes d'explication spécifiques n'aient pas été entreprises afin de susciter le climat de confiance nécessaire qui aurait amené le plus grand nombre à se faire vacciner.

"Le lundi 22 mars 2021, Ali Bongo a annoncé le démarrage d'une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Autant nous avons encouragé et milité pour que les Gabonais observent les mesures barrières, autant nous ne saurions-nous ériger contre toute initiative qui va dans le sens des solutions en vue d'éradiquer cette pandémie afin que nous reprenions le cours normal de nos activités.

C'est dans ce sens que nous disons notre satisfaction à l'Etat chinois pour le don de 100 000 doses de vaccin à notre pays. Toutefois, il faut que le Gouvernement donne au peuple gabonais toutes les garanties pour dissiper les doutes et réticences sur la fiabilité de ce vaccin.

Nous déplorons que des campagnes d'explication spécifiques n'aient pas été entreprises afin de susciter le climat de confiance nécessaire qui aurait amené le plus grand nombre à se faire vacciner. Des officiels de la République déjà en mal de crédibilité qui, à travers des médias exhibent leur séance de vaccination ne convainquent pas le plus grand nombre. Des équipes de médecins, de biologistes et autres chercheurs auraient dû se relayer pour expliquer les composantes de ce vaccin, les effets secondaires qui peuvent en découler, voire les précautions à prendre. Voilà ce qui aurait rassuré les Gabonais.

Sur un autre plan, c'est le fait discriminatoire qui émaille cette opération. Comment comprendre que le Gouvernement ait privilégié en premier les corps habillés, alors qu'il subsiste un pan de la population la plus fragile. Ne devait-il pas procéder à l'identification claire de ce pan de la population et en faire une priorité ?

Quant à la quantité de vaccins à proprement dit, 100 000 doses sont insuffisantes pour assurer la couverture nationale. Quel plan le Gouvernement entend-il déployer pour permettre aux quelques deux millions de Gabonais d'accéder au vaccin ? La COVID-19 est une affaire sérieuse et son éradication ne peut se suffire dans des actions symboliques.

Certes, on annonce l'arrivée prochaine d'autres lots de vaccins, notamment, Spoutnik V en provenance de Russie ou dans le cadre de l'opération Covax de l'OMS, sans qu'un calendrier précis de ces livraisons ne soit indiqué. En d'autres termes, la campagne actuelle ne se fonde, pour le moment, que sur le don reçu de la Chine. Comment peut-on, en toute responsabilité, baser la politique vaccinale d'un pays pour faire face à une pandémie aussi insidieuse que sur une donation, qui du reste, ne porte que sur une quantité de vaccins notoirement limitée ? "