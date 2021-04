Angola: La diplomatie de Gbadolite à Luena

Luanda — La mort au combat du fondateur et leader historique de l'UNITA, Jonas Savimbi, le 22 février 2002, a sans aucun doute représenté une étape historique importante pour la fin de la guerre en Angola, officialisée par la signature du Mémorandum d'accord de Luena, Moxico, le 4 avril de la même année.

Avec cet acte important, une hécatombe a pris fin, dont la progression menaçait de «somaliser» l'Angola, malgré plusieurs accords antérieurs notamment celui de Gbadolite (1989), de Bicesse (1991) et de Lusaka (1994).

Avec la mort de Savimbi et la signature du Mémorandum complémentaire aux Accords de Lusaka, ils ont laissé derrière eux des marathons de négociation interminables et ratés, avec des accusations mutuelles de non-respect tout au long d'un processus complexe de négociations «parrainées», presque toujours, par des organisations internationales.

Premiers contacts directs

Tout a commencé, à Gbadolite, chef lieu de la province de Nord Ubangi, au nord-ouest de Zaïre voisin, actuellement République démocratique du Congo (RDC).

Le 22 juin 1989, la ville a accueilli la première initiative internationale de recherche de la paix en Angola, sous la médiation de Mobutu Sese Seko, alors président hôte.

Mobuto a assisté à la première poignée de main entre le président de l'époque José Eduardo dos Santos et Jonas Savimbi, en présence de 16 chefs d'État et de gouvernement étrangers, avec la déclaration d'un cessez-le-feu immédiat, à travers le pays.

Entre autres choses, Gbadolite s'est distingué par une «fausse alerte» créée par l'euphorie de l'annonce par Savimbi d'un «retrait volontaire» de la politique et de son «départ inconditionnel en exil».

Un tel résultat impliquerait l '«accord» de Savimbi également en ce qui concerne les autres points de la proposition gouvernementale, qui comprenait, parmi diverses mesures, la reddition de l'UNITA et son intégration dans la société.

Cependant, comme prévu, Savimbi est apparu peu de temps après pour nier publiquement son «départ volontaire», annoncé à la presse par Kenneth Kaunda, chef de l'Etat zambien, qui avait présidé la réunion.

Accusé de donner le «dit pour le non-dit», le chef de la guérilla a réaffirmé les points de sa proposition qui nécessitaient des négociations directes, un amendement de la Constitution, la tenue d'élections générales et la formation d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale.

Au moment où, le pays vivait le régime de parti unique, ces exigences étaient certainement si amères que les chances d'être satisfaites à l'époque étaient très faibles, voire nulles.

Il a été ainsi confirmé l'échec de cette première tentative de construction d'un processus de négociation pour la résolution pacifique du conflit, près de 14 ans après l'effondrement d'Alvor, en 1975.

On pense que l'une des faiblesses de l'accord de Gbadolite repose sur un programme inconciliable dans lequel les deux parties ont présenté des plans ou des propositions clairement incongrues.

Il dénonce également l'absence d'un document rédigé avec les résultats de la réunion et signé par les chefs d'État africains présents, qui donnerait force de loi aux déclarations faites à la presse par Kaunda.

C'était un retour au «point zéro», pour tout recommencer. Au moins sans trop de retard, l'année suivante, cette fois au Portugal, de nouvelles négociations directes ont été ouvertes, qui ont abouti aux accords de Bicesse du 31 mai 1991.

Malgré l'échec, Gbadolite a laissé sa marque comme le début du chemin de la paix et de la réconciliation nationale en Angola, scellé par la poignée de main historique entre José Eduardo dos Santos et Jonas Savimbi.

Par la suite, sept nouveaux cycles de négociations ont été nécessaires avec la participation de médiateurs tels que le Portugal, en tant qu'ancienne puissance colonisatrice, la Russie et les États-Unis, en tant que protecteurs des parties belligérantes.

À l'époque, ces deux derniers, déjà à la place d'observateurs, n'avaient guère intervenu dans le conflit, depuis les accords de New York, qui avaient déterminé le retrait de l'Angola de toutes les forces étrangères, y compris les troupes cubaines.

New York a également ordonné la mise en œuvre de la résolution 435/78 du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'indépendance totale de la Namibie, alors occupée par le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Avec les accords de Bicesse, paraphés à Lisbonne, Dos Santos et Savimbi échangent leur deuxième poignée de main et s'engagent à réviser la Constitution angolaise, à organiser des élections générales multipartites et à former une armée nationale unique.

L'armée serait composée d'hommes des forces gouvernementales (FAPLA) et de l'UNITA (FALA), qui devaient être convertis en forces armées angolaises.

Le cessez-le-feu, la démobilisation des troupes excédentaires des deux côtés et le rétablissement de l'administration de l'État dans les zones contrôlées par l'UNITA figuraient parmi les termes du nouvel accord, une réception presque complète des demandes de Savimbi à Gbadolite.

L'ONU a été chargée de superviser et d'assurer la médiation de sa mise en œuvre, par le biais de la deuxième Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II), créée par la résolution 696 (1991) du Conseil de sécurité.

D'une durée de 17 mois, comptés jusqu'aux élections générales, prévues à Bicesse, cette mission résulte du renouvellement du mandat d'UNAVEM I, qui a supervisé le retrait des troupes cubaines d'Angola, dans le cadre des accords de New York.

L'UNAVEM I était dirigé par le général brésilien Péricles Ferreira Gomez, avec un mandat de 31 mois, à partir de janvier 1990.

Son successeur UNAVEM II était conduit par la diplomate britannique Margareth Anstee, en tant que représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, plus tard remplacé par Alioune Blondin Beye, du Mali, qui a péri dans un accident d'avion en Afrique de l'Ouest.

Retour à la guerre

Contre toute attente, encore une fois, un nouvel échec se cachait, après le déclenchement de la guerre qui a suivi les élections des 29/30 septembre 1992, convenu à Bicesse.

Après la victoire déclarée du MPLA au deuxième tour des élections législatives présidentielles, l'UNITA et son leader ont regagné la brousse.

À la suite des résultats des élections, Savimbi a invité ses hommes à quitter Luanda, et nombre de ses soldats ont déserté les forces armées angolaises, y compris des généraux comme Abílio Kamalata Numa, qui était nommé numéro deux des Forces Armées Angolaises (FAA), aux côtés du général João de Matos, ancien commandant des FAPLA.

Selon Herman Cohen, alors secrétaire d'État américain adjoint aux Affaires africaines et visage principal de la diplomatie américaine dans la transition angolaise du régime à parti unique à la démocratie multipartite, Savimbi "n'a jamais été intéressé par des élections libres et équitables, mais seulement par des élections qu'il pouvait gagner".

La paix obtenue à Bicesse s'avère désespérément éphémère, avec de graves violations de l'Accord, sous l'œil impuissant de la mission onusienne.

Les documents disponibles démontrent qu'à l'époque, les élections ont été largement applaudies dans le monde entier, pour leur caractère pacifique et ordonné, et certifiées par l'ONU et d'autres observateurs internationaux comme «libres et équitables».

Les résultats des premières élections générales de l'histoire du pays et l'un des résultats tangibles des accords de Bicesse ont donné au MPLA une victoire écrasante de 53,74% des sièges au Parlement (avec 129 sur 220) et 49% pour son candidat à la présidentielle (Dos Santos), contre 34,10% pour l'UNITA au législatif (70 sièges).

Ce sont, en fait, des résultats surprenants. Une grande partie des sondages pré-électoraux a souligné une victoire claire de Jonas Savimbi et de son parti, et il y a même des rapports selon lesquels le MPLA lui-même en est venu à croire en ces projections.

Avec 40% des voix, en deuxième position, et en l'absence de majorité absolue, Savimbi a dû se présenter au second tour avec Dos Santos, ce qui ne s'est jamais produit.

Pendant ce temps, il est réapparu avec une puissance militaire révélant qu'il n'avait pas démobilisé l'essentiel de ses troupes, de sorte que la nouvelle phase du conflit armé a été reconnue comme la plus violente à ce jour.

Cependant, le retour à la guerre n'est pas surprenant pour la population, car les plaintes selon lesquelles l'UNITA ne déploie pas de troupes sont connues par le public.

Pour aggraver les choses, l'annonce des résultats des élections a été précédée de violentes menaces de la part des dirigeants du «Galo Negro» contre sa divulgation.

Alors que les parties étaient censées avoir complètement démobilisé leurs forces d'ici là, les responsables de l'UNITA ont pratiquement avoué qu'ils ne l'avaient pas fait et ont maintenu des réserves suffisantes pour résister à une nouvelle guerre.

Ils ont publiquement mis en garde le Conseil national électoral (CNE) de ne pas publier les résultats, sous peine de "prendre l'entière responsabilité" de ce qui se passerait dans le pays, dans une allusion à ce que certains ont appelé la "somalisation" de l'Angola.

C'était une sorte de déclaration de guerre et, comme promis, l'annonce de la défaite électorale de l'UNITA a déclenché de violents affrontements armés en 1992 à Luanda, avant de s'étendre à travers le pays, après l'expulsion de ses hommes de la capitale.

La partie gouvernementale étant militairement affaiblie, après avoir démobilisé 80% du personnel des FAPLA, l'UNITA a réussi à reprendre, pour la première fois, certaines capitales provinciales, principalement au nord et au centre-sud, laissant le pays divisé en deux.

Enfin la fin de la guerre

Environ quatre ans plus tard, le leader de l'UNITA a été tué au combat le 22 février 2002 à Lucusse, une ville de la province angolaise de Moxico.

Des contacts ont alors été initiés pour rassembler les commandants des fronts militaires des FAA et des FALA, pour échanger des informations sur le personnel et les moyens de ces derniers et pour créer des mécanismes de cessation définitive des hostilités militaires.

Après 10 jours de pourparlers, le protocole d'accord de Luena complémentaire aux accords de Lusaka a été conclu, qui officialise la fin de la guerre dans le pays.

Le Mémorandum de Luena a été solennellement signé, à Luanda, le 4 avril 2002, par les généraux Armando da Cruz Neto et Abreu Muengo Ukwachitembo «Kamorteiro», alors chefs des généraux de la FAA et de la FALA, respectivement.

Outre la cessation immédiate des hostilités, le Mémorandum établit des mécanismes pour résoudre d'autres problèmes militaires en suspens aux termes du Protocole de Lusaka de 1994.

Dans ce contexte, plus de cinq mille anciens militaires des FALA ont été sélectionnés et incorporés dans les FAA, dont 30 généraux, 200 officiers supérieurs, 150 capitaines et 46.550 subordonnés.

Dans la Police nationale, trois officiers généraux et 37 supérieurs ont été intégrés, tandis que 18 autres généraux sont mis à la disposition de l'état-major général (EMG) de la FAA.

D'autres agents ont commencé à occuper des fonctions de direction au sein de l'EMG / FAA et de la police nationale, avec les mêmes droits et devoirs que les autres, dans le cadre du processus de réconciliation nationale.

Enfin, tout le personnel militaire excédentaire des FALA disparues a été démobilisé et l'UNITA arrête la rébellion armée pour devenir un parti politique.

Depuis lors, la date du 4 avril est devenue une fête nationale et célébrée comme la Journée de la paix, en Angola, à l'une des dates les plus importantes de l'histoire de l'Angola, qui marque de manière indélébile un tournant pour le peuple angolais.

Par Frederico Issuzo

Avec cet acte important, une hécatombe a pris fin, dont la progression menaçait de «somaliser» l'Angola, malgré plusieurs accords antérieurs notamment celui de Gbadolite (1989), de Bicesse (1991) et de Lusaka (1994).

Avec la mort de Savimbi et la signature du Mémorandum complémentaire aux Accords de Lusaka, ils ont laissé derrière eux des marathons de négociation interminables et ratés, avec des accusations mutuelles de non-respect tout au long d'un processus complexe de négociations «parrainées», presque toujours, par des organisations internationales.

Premiers contacts directs

Tout a commencé, à Gbadolite, chef lieu de la province de Nord Ubangi, au nord-ouest de Zaïre voisin, actuellement République démocratique du Congo (RDC).

Le 22 juin 1989, la ville a accueilli la première initiative internationale de recherche de la paix en Angola, sous la médiation de Mobutu Sese Seko, alors président hôte.

Mobuto a assisté à la première poignée de main entre le président de l'époque José Eduardo dos Santos et Jonas Savimbi, en présence de 16 chefs d'État et de gouvernement étrangers, avec la déclaration d'un cessez-le-feu immédiat, à travers le pays.

Entre autres choses, Gbadolite s'est distingué par une «fausse alerte» créée par l'euphorie de l'annonce par Savimbi d'un «retrait volontaire» de la politique et de son «départ inconditionnel en exil».

Un tel résultat impliquerait l '«accord» de Savimbi également en ce qui concerne les autres points de la proposition gouvernementale, qui comprenait, parmi diverses mesures, la reddition de l'UNITA et son intégration dans la société.

Cependant, comme prévu, Savimbi est apparu peu de temps après pour nier publiquement son «départ volontaire», annoncé à la presse par Kenneth Kaunda, chef de l'Etat zambien, qui avait présidé la réunion.

Accusé de donner le «dit pour le non-dit», le chef de la guérilla a réaffirmé les points de sa proposition qui nécessitaient des négociations directes, un amendement de la Constitution, la tenue d'élections générales et la formation d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale.

Au moment où, le pays vivait le régime de parti unique, ces exigences étaient certainement si amères que les chances d'être satisfaites à l'époque étaient très faibles, voire nulles.

Il a été ainsi confirmé l'échec de cette première tentative de construction d'un processus de négociation pour la résolution pacifique du conflit, près de 14 ans après l'effondrement d'Alvor, en 1975.

On pense que l'une des faiblesses de l'accord de Gbadolite repose sur un programme inconciliable dans lequel les deux parties ont présenté des plans ou des propositions clairement incongrues.

Il dénonce également l'absence d'un document rédigé avec les résultats de la réunion et signé par les chefs d'État africains présents, qui donnerait force de loi aux déclarations faites à la presse par Kaunda.

C'était un retour au «point zéro», pour tout recommencer. Au moins sans trop de retard, l'année suivante, cette fois au Portugal, de nouvelles négociations directes ont été ouvertes, qui ont abouti aux accords de Bicesse du 31 mai 1991.

Malgré l'échec, Gbadolite a laissé sa marque comme le début du chemin de la paix et de la réconciliation nationale en Angola, scellé par la poignée de main historique entre José Eduardo dos Santos et Jonas Savimbi.

Par la suite, sept nouveaux cycles de négociations ont été nécessaires avec la participation de médiateurs tels que le Portugal, en tant qu'ancienne puissance colonisatrice, la Russie et les États-Unis, en tant que protecteurs des parties belligérantes.

À l'époque, ces deux derniers, déjà à la place d'observateurs, n'avaient guère intervenu dans le conflit, depuis les accords de New York, qui avaient déterminé le retrait de l'Angola de toutes les forces étrangères, y compris les troupes cubaines.

New York a également ordonné la mise en œuvre de la résolution 435/78 du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'indépendance totale de la Namibie, alors occupée par le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Avec les accords de Bicesse, paraphés à Lisbonne, Dos Santos et Savimbi échangent leur deuxième poignée de main et s'engagent à réviser la Constitution angolaise, à organiser des élections générales multipartites et à former une armée nationale unique.

L'armée serait composée d'hommes des forces gouvernementales (FAPLA) et de l'UNITA (FALA), qui devaient être convertis en forces armées angolaises.

Le cessez-le-feu, la démobilisation des troupes excédentaires des deux côtés et le rétablissement de l'administration de l'État dans les zones contrôlées par l'UNITA figuraient parmi les termes du nouvel accord, une réception presque complète des demandes de Savimbi à Gbadolite.

L'ONU a été chargée de superviser et d'assurer la médiation de sa mise en œuvre, par le biais de la deuxième Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II), créée par la résolution 696 (1991) du Conseil de sécurité.

D'une durée de 17 mois, comptés jusqu'aux élections générales, prévues à Bicesse, cette mission résulte du renouvellement du mandat d'UNAVEM I, qui a supervisé le retrait des troupes cubaines d'Angola, dans le cadre des accords de New York.

L'UNAVEM I était dirigé par le général brésilien Péricles Ferreira Gomez, avec un mandat de 31 mois, à partir de janvier 1990.

Son successeur UNAVEM II était conduit par la diplomate britannique Margareth Anstee, en tant que représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, plus tard remplacé par Alioune Blondin Beye, du Mali, qui a péri dans un accident d'avion en Afrique de l'Ouest.

Retour à la guerre

Contre toute attente, encore une fois, un nouvel échec se cachait, après le déclenchement de la guerre qui a suivi les élections des 29/30 septembre 1992, convenu à Bicesse.

Après la victoire déclarée du MPLA au deuxième tour des élections législatives présidentielles, l'UNITA et son leader ont regagné la brousse.

À la suite des résultats des élections, Savimbi a invité ses hommes à quitter Luanda, et nombre de ses soldats ont déserté les forces armées angolaises, y compris des généraux comme Abílio Kamalata Numa, qui était nommé numéro deux des Forces Armées Angolaises (FAA), aux côtés du général João de Matos, ancien commandant des FAPLA.

Selon Herman Cohen, alors secrétaire d'État américain adjoint aux Affaires africaines et visage principal de la diplomatie américaine dans la transition angolaise du régime à parti unique à la démocratie multipartite, Savimbi "n'a jamais été intéressé par des élections libres et équitables, mais seulement par des élections qu'il pouvait gagner".

La paix obtenue à Bicesse s'avère désespérément éphémère, avec de graves violations de l'Accord, sous l'œil impuissant de la mission onusienne.

Les documents disponibles démontrent qu'à l'époque, les élections ont été largement applaudies dans le monde entier, pour leur caractère pacifique et ordonné, et certifiées par l'ONU et d'autres observateurs internationaux comme «libres et équitables».

Les résultats des premières élections générales de l'histoire du pays et l'un des résultats tangibles des accords de Bicesse ont donné au MPLA une victoire écrasante de 53,74% des sièges au Parlement (avec 129 sur 220) et 49% pour son candidat à la présidentielle (Dos Santos), contre 34,10% pour l'UNITA au législatif (70 sièges).

Ce sont, en fait, des résultats surprenants. Une grande partie des sondages pré-électoraux a souligné une victoire claire de Jonas Savimbi et de son parti, et il y a même des rapports selon lesquels le MPLA lui-même en est venu à croire en ces projections.

Avec 40% des voix, en deuxième position, et en l'absence de majorité absolue, Savimbi a dû se présenter au second tour avec Dos Santos, ce qui ne s'est jamais produit.

Pendant ce temps, il est réapparu avec une puissance militaire révélant qu'il n'avait pas démobilisé l'essentiel de ses troupes, de sorte que la nouvelle phase du conflit armé a été reconnue comme la plus violente à ce jour.

Cependant, le retour à la guerre n'est pas surprenant pour la population, car les plaintes selon lesquelles l'UNITA ne déploie pas de troupes sont connues par le public.

Pour aggraver les choses, l'annonce des résultats des élections a été précédée de violentes menaces de la part des dirigeants du «Galo Negro» contre sa divulgation.

Alors que les parties étaient censées avoir complètement démobilisé leurs forces d'ici là, les responsables de l'UNITA ont pratiquement avoué qu'ils ne l'avaient pas fait et ont maintenu des réserves suffisantes pour résister à une nouvelle guerre.

Ils ont publiquement mis en garde le Conseil national électoral (CNE) de ne pas publier les résultats, sous peine de "prendre l'entière responsabilité" de ce qui se passerait dans le pays, dans une allusion à ce que certains ont appelé la "somalisation" de l'Angola.

C'était une sorte de déclaration de guerre et, comme promis, l'annonce de la défaite électorale de l'UNITA a déclenché de violents affrontements armés en 1992 à Luanda, avant de s'étendre à travers le pays, après l'expulsion de ses hommes de la capitale.

La partie gouvernementale étant militairement affaiblie, après avoir démobilisé 80% du personnel des FAPLA, l'UNITA a réussi à reprendre, pour la première fois, certaines capitales provinciales, principalement au nord et au centre-sud, laissant le pays divisé en deux.

Enfin la fin de la guerre

Environ quatre ans plus tard, le leader de l'UNITA a été tué au combat le 22 février 2002 à Lucusse, une ville de la province angolaise de Moxico.

Des contacts ont alors été initiés pour rassembler les commandants des fronts militaires des FAA et des FALA, pour échanger des informations sur le personnel et les moyens de ces derniers et pour créer des mécanismes de cessation définitive des hostilités militaires.

Après 10 jours de pourparlers, le protocole d'accord de Luena complémentaire aux accords de Lusaka a été conclu, qui officialise la fin de la guerre dans le pays.

Le Mémorandum de Luena a été solennellement signé, à Luanda, le 4 avril 2002, par les généraux Armando da Cruz Neto et Abreu Muengo Ukwachitembo «Kamorteiro», alors chefs des généraux de la FAA et de la FALA, respectivement.

Outre la cessation immédiate des hostilités, le Mémorandum établit des mécanismes pour résoudre d'autres problèmes militaires en suspens aux termes du Protocole de Lusaka de 1994.

Dans ce contexte, plus de cinq mille anciens militaires des FALA ont été sélectionnés et incorporés dans les FAA, dont 30 généraux, 200 officiers supérieurs, 150 capitaines et 46.550 subordonnés.

Dans la Police nationale, trois officiers généraux et 37 supérieurs ont été intégrés, tandis que 18 autres généraux sont mis à la disposition de l'état-major général (EMG) de la FAA.

D'autres agents ont commencé à occuper des fonctions de direction au sein de l'EMG / FAA et de la police nationale, avec les mêmes droits et devoirs que les autres, dans le cadre du processus de réconciliation nationale.

Enfin, tout le personnel militaire excédentaire des FALA disparues a été démobilisé et l'UNITA arrête la rébellion armée pour devenir un parti politique.

Depuis lors, la date du 4 avril est devenue une fête nationale et célébrée comme la Journée de la paix, en Angola, à l'une des dates les plus importantes de l'histoire de l'Angola, qui marque de manière indélébile un tournant pour le peuple angolais.