Afrique: COUPE DU MONDE - La course au Mondial débute en juin

La course à la CAN est terminée, place à celle du Mondial. Et cela arrive très vite pour nos panthères avec des affiches de prestige et de déjà-vu.

La campagne de qualification à la CAN terminée que la CAF dévoile la seconde pour le Mondial. Un marathon pourrait-on dire car les premiers matchs sont attendus pour le mois de juin.

Le Gabon aura forte à faire dans son groupe avec l'Egypte, la Lybie et l'Angola. Bien que le groupe soit relevé, les panthères ont une belle carte à jouer et pourquoi déjouer les pronostics.

Une telle opportunité de jouer une coupe du monde n'est pas donnée à tout le monde. Et le groupe de Patrice Neveu peut décrocher ce billet pour le Qatar. Le soutien de la nation sera primordial pour y arriver.

Le départ de cette course sera donné à partir du 05 juin 2021 avec le déplacement en Lybie. Une semaine plus tard, les panthères croiseront le fer avec les pharaons à domicile entre le 11 et 14 juin.

Trois mois plus tard, rebelote avec les Angolais affrontés lors des qualifications à la CAN en double confrontation d'abord à l'extérieur le 1er septembre, et quatre jours plus tard sur nos terres.

L'avant dernière journée verra la réception de la Lybie avant le déplacement en Egypte pour la dernière journée durant le mois d'octobre qui bouclera la fin de cette course.