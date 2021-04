Angola: Clôture des travaux PIIM prévu en juin

Uíge — Les quatre infrastructures sociales en cours de construction dans la municipalité de Negage, province d'Uíge, incluses dans le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), pourraient être conclues en juin de cette année.

Il s'agit d'une école avec 12 salles de classe, deux avec sept salles de classe et un projet de réhabilitation des rues du siège municipal, dont les travaux ont débuté en juin 2020.

Avec un budget total estimé à plus de 800 millions de kwanzas, soit plus de 50 pour cent pour la réfection des rues, les travaux enregistrent une moyenne d'exécution physique et financière d'environ 50 pour cent.

Le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, qui s'est rendu sur place jeudi, a estimé que le niveau d'exécution des travaux en cours dans la municipalité de Negage était positif, malgré les petits retards dans certains.

Il a finalement fait savoir qu'il souhaitait à ce que les travaux soient achevés en juin prochain, comme prévu.

