Gabon: AKEWA ACCELERATEUR/ Clôture de la formation sur les levées de fonds et réponses aux appels à projets

l'Accélérateur AKEWA a fait profiter plusieurs participants d'une formation relative aux levées de fonds et réponses aux appels à projets. Cet aller de formation a eu lieu ce jeudi 1er avril à Libreville. Formateurs et participants ont salué ce rendez-vous du donner et du recevoir.

Les fleurs de la formation ont bel et bien porté leurs fruits. Les participants dudit atelier ont témoigné leur satisfaction quant aux acquis reçus des formateurs ."C'est avec un réel plaisir que nous avons clos la deuxième journée de notre formation sur les stratégies de fundraising et de réponses aux appels à projet consacrées aux Organisations de la Société Civile gabonaises ( ONG, Associations, Trust, fondation, etc)" lance un des participants avec un large sourire.

La deuxième journée était axée sur les modules 3 et 4 qui portaient sur "les sources de financement des projets d'une part et la méthodologie de réponses aux appels à projet". Ce thème a été abordé par Fabrice Ntchango, CEO de Akewa Accélérateur, et Aubin Ngoua , Ingénieur électrique et fondateur de l'entreprise Solar BOX Gabon.

Les témoignages sont légions. C'est une satisfaction pour Narcisse Ngialike Ntouhngue, président de l'ONG Famille des Années Primaires (FAP). " Je suis satisfait de la qualité de cette formation. Cette fois, je valide complètement. Ces deux journées de renforcement des capacités des OSC ont été très essentielles et encore plus pour les jeunes que nous sommes en train d'encadrer" fait-il savoir. Il était important, poursuit-il, de leur démontrer la nécessité d'impulser une gestion axée sur les résultats ainsi que toute la rigueur institutionnelle que notre organisation doit poursuivre afin de capter des financements des bailleurs. "Nous remercions Akewa Accélérateur pour l'opportunité qui, j'en suis certain, permettra à plusieurs de nos organisations de réviser très rapidement leurs systèmes de gouvernance conclut-il.

Tout était bien qui finissait bien. Lors de son annonce circonstancielle , Fabrice Augan Ntchango, CEO ou DG de Akewa Accélérateur a tenu à rassurer les participant(e)s sur la tenue de plusieurs autres formations dans les prochaines semaines afin de compléter celle liée à la captation des financements.

Il faut rappeler "Akewa Accélérateur" est la première structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise qui vise à appuyer le porteur de projet en termes de recherche de financement, de formalisation juridique, de stratégies de communication mais aussi dans la gestion et la comptabilité, de l'idée au projet, de l'incubation à la réalisation. Dédié à l'innovation sociale, l'Accélérateur AKEWA accompagne les porteurs de projets dans la concrétisation de leurs entreprises.